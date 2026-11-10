¿Puede perder sus ahorros si un banco quiebra en Colombia? Así funciona la protección de Fogafín

La intervención de un banco puede convertirse en una de las mayores preocupaciones para sus ahorradores: por eso, muchos se preguntan qué podría pasar con la plata que tienen en sus cuentas, o ¿quién responde por los depósitos? y, sobre todo, ¿existe el riesgo de perder los ahorros de toda una vida?

Estas preguntas volvieron a tomar relevancia en América Latina tras la situación de Ueno Bank en Paraguay, una entidad que llegó a ubicarse entre las más grandes de ese país y que tenía cerca de 2,9 millones de clientes.

El 2 de noviembre de 2026, el Banco Central de Paraguay ordenó iniciar el procedimiento de resolución de la entidad, luego de detectar que su indicador de solvencia había caído por debajo del 50% del mínimo exigido. La decisión buscaba proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

El caso generó preocupación entre los usuarios, especialmente por las diferencias entre los mecanismos de protección de los depósitos y los recursos que no están cubiertos por los seguros de garantía.

En Paraguay, el fondo de garantía de depósitos contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos. En Colombia, por su parte, existe el Seguro de Depósitos administrado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín), que reconoce hasta $50 millones por depositante y por entidad financiera inscrita.

Aunque actualmente no existe en Colombia un banco que enfrente una situación equivalente a la de Ueno Bank, el episodio sirve para entender qué mecanismos tiene el país para proteger los ahorros y cuáles son los riesgos que todavía asumen los clientes.

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¿Quién responde por el dinero si un banco quiebra en Colombia?

En Colombia, una eventual crisis de una entidad financiera no significa que sus clientes pierdan automáticamente todo el dinero depositado. El sistema cuenta con mecanismos de supervisión, intervención y protección de los ahorradores en los que participan diferentes autoridades.

La Superintendencia Financiera es la encargada de vigilar a las entidades bajo su supervisión y puede adoptar medidas cuando identifica problemas que comprometen su funcionamiento, solvencia o capacidad para cumplir sus obligaciones.

Dependiendo de la situación, las autoridades pueden buscar alternativas para recuperar la entidad, ordenar medidas de capitalización, facilitar una reorganización o disponer su liquidación cuando no existe una salida viable.

En este último escenario entra a operar Fogafín, cuyo principal instrumento para los ahorradores es el Seguro de Depósitos.

Fogafín: así funciona la protección de hasta $50 millones

El Seguro de Depósitos garantiza la devolución de hasta $50 millones por persona y por entidad financiera inscrita, cuando se presenta la liquidación de una institución cubierta por el mecanismo.

La protección es automática y gratuita para los usuarios. Es decir, no es necesario contratar una póliza adicional, pagar una cuota o realizar un trámite previo para adquirirla.

Entre los productos amparados se encuentran las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito a término (CDT), depósitos electrónicos y depósitos de bajo monto, entre otros productos contemplados por Fogafín.

Un aspecto importante es que el límite no se aplica de manera independiente a cada cuenta o producto, sino que se calcula sobre el total de los depósitos protegidos que una persona tenga en la misma entidad.

Por ejemplo, si un cliente tiene $20 millones en una cuenta de ahorros y otros $25 millones en un CDT del mismo banco, sus depósitos suman $45 millones y estarían cubiertos en su totalidad.

Pero si tiene $80 millones distribuidos entre diferentes productos de esa misma entidad, Fogafín respondería por un máximo de $50 millones. Los $30 millones restantes tendrían que reclamarse dentro del proceso de liquidación.

La cobertura funciona de manera independiente por institución financiera. Esto significa que una persona que tenga $40 millones en un banco y otros $40 millones en una segunda entidad inscrita cuenta con protección por la totalidad de sus $80 millones, pues ninguno de los dos saldos supera el límite individual.

Desde Fogafín explican que su trabajo no se limita a responder cuando ocurre una crisis. La entidad también monitorea a las instituciones inscritas y mantiene preparados los mecanismos para actuar ante una eventual situación de inviabilidad.

La entidad compara su función con la de una sala de urgencias: debe estar lista para intervenir cuando se presenta una situación crítica y contar con las herramientas para atenderla.

¿Qué pasa con los ahorros que superan los $50 millones?

Este es uno de los puntos que más deben tener en cuenta los usuarios del sistema financiero.

El Seguro de Depósitos no garantiza la devolución ilimitada de los recursos. Cuando una persona tiene más de $50 millones en una entidad que entra en liquidación, Fogafín reconoce hasta el monto asegurado y el excedente queda sujeto al proceso de reclamación ante el liquidador.

La posibilidad de recuperar ese dinero dependerá de los activos disponibles de la entidad, de las obligaciones que tenga pendientes y del orden legal de pago establecido para la liquidación.

Por eso, aunque los depósitos superiores al límite no desaparecen automáticamente, tampoco existe garantía de que el excedente vaya a recuperarse en su totalidad.

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También es importante diferenciar los productos que están protegidos de aquellos que no cuentan con este respaldo. Las inversiones en acciones, determinados bonos, productos fiduciarios y seguros, entre otros, no están cubiertos por el Seguro de Depósitos.

En consecuencia, no basta con revisar cuánto dinero se tiene en una institución. También es necesario identificar qué tipo de producto se adquirió y si la entidad está inscrita en Fogafín.

¿Cómo reducir el riesgo de perder los ahorros?

Sofía Rodríguez, trader, inversionista y gestora de riesgo con más de cinco años de experiencia en los mercados financieros, señaló por medio de un video en su cuenta de Instagram que uno de los principales aprendizajes del caso paraguayo es la importancia de no concentrar todo el patrimonio en una sola institución o alternativa de inversión.

La analista explica que los bancos utilizan buena parte de los recursos que reciben de sus clientes para otorgar créditos a personas y empresas. Por eso, su funcionamiento depende de mantener niveles adecuados de liquidez y solvencia para responder por sus obligaciones.

Ante eso, recomienda que quienes tengan depósitos superiores a los $50 millones consideren distribuirlos entre dos o más entidades financieras vigiladas y cubiertas por Fogafín.

La medida permitiría que cada depósito se mantenga dentro del límite asegurado, siempre que se trate de instituciones diferentes y que cada una esté inscrita en el fondo.

Rodríguez también recomienda verificar que las entidades en las que se deposita el dinero estén sometidas a la vigilancia de la Superintendencia Financiera y diversificar el patrimonio entre distintas alternativas, de acuerdo con el perfil de riesgo de cada persona.

La idea es evitar que todos los recursos dependan del comportamiento de una sola entidad o de un único instrumento financiero.

Esto no significa que los bancos colombianos estén necesariamente en riesgo de quebrar. Se trata de una estrategia de administración patrimonial para reducir la exposición ante eventuales dificultades financieras.

Colombia ya vivió episodios de crisis bancaria: ¿qué pasó?

El país tiene antecedentes de situaciones en las que los problemas de una entidad financiera generaron temor entre los ahorradores y obligaron a las autoridades a intervenir.

Uno de los episodios ocurrió en julio de 1982, cuando la intervención del Banco Nacional desató preocupación en el sistema financiero y provocó largas filas de personas que acudieron a las entidades para retirar sus depósitos.

La crisis dejó en evidencia la necesidad de contar con un mecanismo institucional que protegiera a los ahorradores ante la eventual liquidación de una entidad. Ese antecedente impulsó la creación de Fogafín, que fue establecido mediante la Ley 117 de 1985.

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Posteriormente, entre 1998 y 2001, Colombia atravesó otra fuerte crisis financiera, en medio de una recesión económica que afectó a bancos y corporaciones financieras, generó dificultades de liquidez y obligó a desarrollar procesos de intervención, capitalización y liquidación.

En ese periodo, Fogafín tuvo un papel relevante en las medidas adoptadas para contener los efectos de la crisis y proteger a los depositantes.

De acuerdo con Skandia, las experiencias de Colombia y otros países de la región muestran que los problemas bancarios no son exclusivos de una economía. Chile, Venezuela, Paraguay, Ecuador y Uruguay también han enfrentado episodios de dificultades financieras asociados, entre otros factores, a problemas de solvencia y concentración de créditos en empresas vinculadas a los propietarios de las entidades.