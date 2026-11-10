Violencia sexual y homicidios: los crímenes por los que la JEP imputó a 11 excomandantes de las Farc

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 11 antiguos comandantes de las extintas Farc, por delitos de género, orientación sexual, identidad o la expresión de género de las víctimas, en el marco del Subcaso 01 del Caso 11.



Según la JEP, los comparecientes fueron identificados como máximos responsables por su participación directa o por su posición de mando dentro de la antigua estructura guerrillera. La Sala determinó que algunos intervinieron directamente en los hechos, mientras que otros no cumplieron con sus obligaciones de prevenir, investigar y sancionar los delitos cometidos por sus subordinados.



Entre las conductas atribuidas se encuentran violación, violencia sexual, esclavitud sexual, homicidio, tortura, tratos crueles y desplazamiento de población civil. La imputación también incluye persecución, asesinato, deportación y traslado forzoso, considerados crímenes de lesa humanidad.

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Por la gravedad de los hechos, estos delitos no pueden ser objeto de perdón judicial, según explicó el Tribunal de Paz.



La investigación estableció que las agresiones afectaron de manera particular a mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. En el proceso han sido acreditadas 743 víctimas, quienes esperaron durante años para ser escuchadas por la justicia.



Los antiguos integrantes de las Farc señalados pertenecían a los bloques Sur, Oriental, Noroccidental y Occidental, así como al Comando Conjunto Central.



Por el Bloque Sur fueron imputados Fabián Ramírez Cabrera y Floresmiro Burbano “Martín Corena”. Del Bloque Oriental aparecen Élmer Caviedes “Albeiro Córdoba”, Bertulfo Caicedo Garzón “Alberto Pitufo” y Jaime Vásquez Calderón “Arquímedes”.



La lista correspondiente al Bloque Noroccidental está integrada por Luis Óscar Úsuga Restrepo “Isaías Trujillo” y Ovidio Antonio Mesa “Anderson”.

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Por el Comando Conjunto Central fueron vinculados Luis Eduardo Rayo “Marlon” y Gustavo Bocanegra Ortegón “Donald”. Del Bloque Occidental fueron señalados Jair Enrique Acosta Cuantindioy “Javier Guzmán” y Reinel Natalio García Mojica “Ricardo el Pija”.



La Sala también indicó que la mayoría de los autores materiales de los crímenes murieron durante el conflicto armado, por lo que la investigación se concentró en establecer la responsabilidad de quienes ejercían funciones de mando o tuvieron participación directa en las conductas.



La imputación abre una nueva etapa procesal dentro del caso, en la que los comparecientes podrán pronunciarse sobre los hechos y las responsabilidades atribuidas por la JEP.

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