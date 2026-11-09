Supersalud detectó posibles inconsistencias por $356.500 millones en giros de las EPS

Alertas por posibles inconsistencias que suman $356.500 millones, equivalentes al 8,25% del valor analizado, identificó la Superintendencia Nacional de Salud tras revisar las postulaciones de giro directo de las EPS del Régimen Subsidiado para septiembre, octubre y noviembre, cuyo valor ascienden a los $4,3 billones.



El giro directo es el mecanismo por el cual la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) transfiere, con base en la información reportada por las EPS, los recursos para el pago de servicios y tecnologías en salud directamente a hospitales, clínicas y proveedores.

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Según la Supersalud, entre octubre y noviembre se detectaron alertas por más de $289.069 millones en la información reportada. Con ellas, la entidad solicitó ajustes, verificó soportes y corrigió inconsistencias relacionadas con acuerdos con baja ejecución, anticipos pendientes de legalización, retrasos contractuales y destinación de recursos.



Como medida preventiva para septiembre, la Superintendencia excluyó temporalmente a 26 prestadores del giro directo, por un valor de $38.724 millones. Ese dinero fue redistribuido luego por las EPS entre otros prestadores de su red.



La entidad indicó que mantiene un seguimiento permanente a estos procesos, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, para contribuir a que los recursos lleguen de manera adecuada a los prestadores que atienden a los usuarios.

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