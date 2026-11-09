¿Por qué no se realizó la audiencia de Zulma Guzmán por el caso de las frambuesas con talio?

A las nueve de la mañana de este lunes estaba prevista la audiencia virtual en la que Zulma Guzmán sería imputada por el envenenamiento con talio de dos niñas y una mujer adulta.

Sin embargo, la diligencia no pudo llevarse a cabo porque no se logró conectar a la procesada desde Londres, Inglaterra, donde permanece recluida mientras avanza el trámite de extradición a Colombia y el proceso judicial en su contra.

La Fiscalía vinculó formalmente a Guzmán al proceso penal por los delitos de homicidio agravado en concurso homogéneo y tentativa de homicidio agravado, dentro de la investigación por el envenenamiento con talio que provocó la muerte de dos niñas en Bogotá.

La investigación apunta a que Guzmán habría planeado el envío de un domicilio con frambuesas cubiertas de chocolate a la residencia del empresario Juan de Bedout, con quien habría sostenido una relación sentimental.

El paquete fue enviado el 3 de abril de 2025 y, según la hipótesis de la Fiscalía, contenía alimentos contaminados intencionalmente con talio.

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El domicilio fue recibido por dos menores de edad: la hija del empresario y una amiga del colegio, de 13 y 14 años. Ambas presentaron complicaciones de salud después de consumir las frambuesas y posteriormente fallecieron por la intoxicación con esta sustancia.

De acuerdo con la investigación, el primer intento de entrega no se concretó porque el vigilante del edificio no autorizó el ingreso del domiciliario.

Sin embargo, Guzmán habría insistido para que regresara y entregara el paquete, incluso ofreciéndole una generosa propina. La Fiscalía también tiene bajo investigación los elementos encontrados en un casillero que la empresaria utilizaba en el exclusivo club El Nogal.

Estos hallazgos harían parte del material probatorio con el que se busca establecer su posible relación con la manipulación del talio y la preparación del envío.

Por otra parte, el trámite de extradición de Guzmán permanece suspendido. La evaluación de la solicitud presentada por el Ministerio de Justicia deberá retomarse en marzo de 2027, mientras se adelantan las actuaciones correspondientes en Reino Unido.

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