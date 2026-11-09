Descubren red que distribuía pornografía infantil por mensajes instantáneos

Jueces de control de garantías dictaron medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco presuntos integrantes de una red de pornografía con menores de edad, que explotaba sexualmente a niños, niñas y adolescentes.



Según la Fiscalía, más de 600 videos y fotografías de abuso sexual infantil habrían circulado en dos grupos privados de mensajería instantánea a los que se ingresaba mediante pago.



Como integrantes de esa red, los sindicados administraban las plataformas virtuales, almacenaban y distribuían el material explícito.



Su captura se llevó a cabo en diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Villavicencio (Meta) y Soacha (Cundinamarca), en las que fueron incautados celulares, memorias USB y otros dispositivos electrónicos.

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Entre el 24 de julio de 2024 y el 31 de enero de 2025, la red compartió imágenes y registros audiovisuales en los que menores de edad eran sometidos a actividades de tipos sexual, a más de 140 contactos que hacían parte de los grupos denominados ‘Venta 33’ y ‘Cvpa’.



Los sindicados también difundieron contenido, a cambio de sumas de dinero en otras plataformas.



Uno de los procesados, identificados como Milton Darwin Bohórquez Alfonso, aceptó los

cargos.

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