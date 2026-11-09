Eln asegura que Silvana Guerrero sigue viva y permanece en el Catatumbo

El Ejército de Liberación Nacional (Eln) aseguró que Silvana Guerrero, señalada cabecilla de esa organización armada, continúa con vida y permanece en el Catatumbo, Norte de Santander.

La afirmación fue divulgada en un comunicado del denominado Estado Mayor Nacional del Eln, a fecha de noviembre de 2026, en el que la organización se refirió a un presunto bombardeo ejecutado por aeronaves colombianas el pasado 30 de octubre en el estado Apure, Venezuela.

En el documento, el grupo armado negó que sus integrantes hubieran resultado afectados por el supuesto ataque y se refirió a la situación de la cabecilla.

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"Aclaramos que la comandante Silvana sigue asignada al área de operaciones en El Catatumbo, donde se encuentra cumpliendo con sus misiones y en buen estado de salud y seguridad", señaló el Eln.

Asimismo, la organización acusó al Gobierno colombiano de haber atacado territorio venezolano y provocado la muerte de civiles, hechos que calificó como un supuesto caso de falsos positivos.

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