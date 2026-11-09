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Gobierno habría ordenado nuevo bombardeo en el Catatumbo contra las disidencias de las Farc
Tras las orden del presidente De la Espriella las Fuerzas Militares tendrían en el objetivo a los cabecillas de las disidencias de las Farc.
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valents2121
Panorama - Catatumbo.
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Lunes, 9 de Noviembre de 2026

Esta madrugada el presidente Abelardo de la Espriella ordenó un bombardeo contra los grupos armados ilegales. Según se conoció, se habría dado en el Catatumbo y estaría dirigido contra las estructuras de las disidencias de las Farc.

"Cada ataque cobarde del narcoterrorismo será contestado con más fuerza, más contundencia y más letalidad. No permitiré que estos miserables sigan sembrando el terror entre los colombianos. Esta madrugada ordené un bombardeo contra estructuras narcoterroristas. Estoy a la espera de la consolidación del resultado, que informaré oportunamente al país", expresó el mandatario a través de su cuenta de X. 

Al parecer, el objetivo de este ataque sería uno de los cabecillas de este grupo, Andrey Avendaño. 

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