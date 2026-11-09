Gobierno habría ordenado nuevo bombardeo en el Catatumbo contra las disidencias de las Farc

Esta madrugada el presidente Abelardo de la Espriella ordenó un bombardeo contra los grupos armados ilegales. Según se conoció, se habría dado en el Catatumbo y estaría dirigido contra las estructuras de las disidencias de las Farc.

"Cada ataque cobarde del narcoterrorismo será contestado con más fuerza, más contundencia y más letalidad. No permitiré que estos miserables sigan sembrando el terror entre los colombianos. Esta madrugada ordené un bombardeo contra estructuras narcoterroristas. Estoy a la espera de la consolidación del resultado, que informaré oportunamente al país", expresó el mandatario a través de su cuenta de X.

Al parecer, el objetivo de este ataque sería uno de los cabecillas de este grupo, Andrey Avendaño.