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Juzgado ordenó a Angie Rodríguez retractarse de señalamientos contra Laura Sarabia
La decisión amparó los derechos a la honra y al buen nombre de la excanciller y dio a la exdirectora del Dapre un plazo de 48 horas para rectificar.
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crojas
Abogado de Petro denuncia a Angie Rodríguez por señalamientos
Colprensa
Colprensa
Lunes, 9 de Noviembre de 2026

Un fallo del Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá ordenó este lunes 9 de noviembre a la exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, retractarse públicamente de varias afirmaciones que hizo en contra de la excanciller Laura Sarabia, tras amparar los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la exfuncionaria.

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La determinación del despacho se centra en los señalamientos hechos por Rodríguez respecto a una presunta organización o facilitación de encuentros de contenido sexual para el presidente Gustavo Petro. Asimismo, abarca el supuesto uso de información íntima para presionarlo, chantajearlo y obtener o conservar cargos públicos dentro del actual Gobierno.

El juzgado ordenó a Angie Lizeth Rodríguez Fajardo que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firme un texto de rectificación. Además, señalaron que deberá leerlo íntegramente en su voz a través de una grabación en video, la cual podrá realizar con asistencia técnica y sin la obligación de mostrar su rostro.

Durante el proceso, Rodríguez Fajardo se opuso a las pretensiones de la demanda argumentando que las entrevistas cuestionadas recortaban pasajes, confundían voces de los entrevistadores con sus respuestas y sustituían el contenido por interpretaciones de la audiencia.

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Sobre sus declaraciones en Vértice Noticias, admitió haber mencionado el relato de las “maletas”, pero precisó que lo atribuyó a terceros y que no implicaba haber presenciado dinero o procedencia ilícita. Respecto al calificativo de “mujeres de la calle”, aclaró que se refería al grupo denominado “mariposas” y no de forma individual a Laura Sarabia.

Asimismo, indicó que sus menciones sobre la agenda presidencial no buscaban endilgar ánimo de lucro o inducción a la prostitución, y sostuvo que términos como “proxeneta” correspondían al entrevistador.

En cuanto a lo expresado en Caracol Radio, argumentó que su relato sobre la comunicación al presidente Petro, la consulta de embajadas y la instrucción de tramitar un nombramiento partía de inferencias con soporte en actos administrativos.

Además, negó haber afirmado que Sarabia hubiera “amenazado” al mandatario u “obtenido” material fotográfico o en video, señalando que dichos verbos fueron interpretaciones de la demandante.

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Pese a los argumentos de la defensa, el juzgado mantuvo la orden de rectificación para salvaguardar los derechos fundamentales de la exfuncionaria Sarabia.

La postura de Laura Sarabia tras el fallo

A través de su cuenta de X, Laura Sarabia celebró este lunes 9 de noviembre la determinación del Juzgado Civil y afirmó que siempre ha sido respetuosa del derecho de las personas a denunciar, a la vez que agradeció a su abogada.

“Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”, manifestó.

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