Grave accidente en la vía Cali-Buenaventura: choque entre camión y buseta deja varios muertos

Un grave accidente de tránsito ocurrido este lunes 9 de noviembre en la vía que comunica a Cali con Buenaventura dejó varias personas muertas y otras heridas, luego de que una buseta de transporte público intermunicipal chocara contra un vehículo de carga tipo niñera.

La emergencia se registró en el túnel de Los Naranjos, identificado como el número seis, en el sector de El Naranjo, sobre el corredor vial entre Buenaventura y Loboguerrero. La magnitud del siniestro obligó a suspender completamente el tránsito mientras los organismos de emergencia atendían a los afectados.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo de pasajeros pertenecía a la empresa Expreso Palmira y cubría el trayecto entre Buenaventura y Cali. Las imágenes conocidas después del accidente muestran graves daños en la estructura de la buseta y partes de los vehículos involucrados dispersas en el lugar.

Noticias Caracol reportó seis personas fallecidas, mientras avanzan las labores de atención y verificación por parte de las autoridades. También se ha informado sobre varios pasajeros lesionados.

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¿Qué se sabe de los vehículos involucrados en el accidente?

Según información preliminar de la Terminal de Transportes de Buenaventura, la buseta había iniciado su recorrido con seis pasajeros a bordo. Sin embargo, las autoridades deben establecer si durante el trayecto ingresaron más usuarios y cuántas personas se encontraban dentro del vehículo cuando ocurrió la colisión.

Entre tanto, unidades de la Policía de Tránsito y Carreteras y organismos de socorro llegaron al túnel para atender la emergencia, adelantar las labores correspondientes y establecer las circunstancias en las que se produjo el choque.

Cierre total de la vía Cali-Buenaventura

A raíz del accidente, la concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico informó sobre el cierre total de la carretera a la altura del túnel número seis, en el sector El Naranjo, kilómetro 55, sentido Buga-Buenaventura.

La restricción se mantuvo mientras se desarrollaban las labores de atención de la emergencia y los procedimientos necesarios para intervenir la zona.

Las autoridades recomendaron a los conductores consultar el estado del corredor antes de emprender sus desplazamientos, debido a las afectaciones en la movilidad.