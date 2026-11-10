Pactum, la plataforma que facilita la firma electrónica de contratos en Colombia

Con el propósito de agilizar los procesos administrativos y reducir el uso de documentos físicos, Catalítico, compañía tecnológica con sede en Barranquilla, lanzó Pactum, una plataforma de firma electrónica dirigida a empresas colombianas.

La herramienta permite formalizar acuerdos desde computadores o dispositivos móviles, sin necesidad de imprimir, firmar manualmente o escanear documentos.

¿Cómo funciona Pactum?

El proceso comienza cuando la empresa carga un contrato en formato Word o PDF. Posteriormente, la plataforma identifica los espacios destinados a las firmas y envía el documento a las personas involucradas.

Los destinatarios pueden revisar y firmar el archivo desde cualquier dispositivo, luego de verificar su identidad mediante un código enviado al correo electrónico.

Al finalizar, las partes reciben el documento firmado junto con un certificado que registra quiénes participaron, cuándo lo hicieron y desde qué dispositivo.

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Según Catalítico, el objetivo es simplificar la formalización de contratos sin dejar de lado los mecanismos de seguridad y verificación.

¿Tiene validez legal?

En Colombia, la firma electrónica está reconocida por la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012, siempre que cumpla con los requisitos de confiabilidad establecidos en la normativa.

Pactum incorpora mecanismos de registro de evidencias y verificación de documentos que, según la compañía, permiten comprobar la integridad de los archivos y hacer seguimiento al proceso de firma.

Más que una plataforma de firmas

Además de la firma electrónica, Pactum ofrece herramientas para organizar y administrar contratos empresariales.

Entre sus funciones se encuentran el almacenamiento de documentos, el registro de las partes involucradas, la conservación de anexos, pólizas y garantías, así como la configuración de alertas sobre vencimientos y renovaciones.

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También permite que las partes revisen y modifiquen conjuntamente los contratos antes de firmarlos.

Precios y acceso

La plataforma está dirigida a empresas que gestionan contratos laborales, acuerdos de confidencialidad y documentos de arrendamiento, entre otros.

Catalítico ofrece una cuenta gratuita que incluye el primer envío para firma, mientras que los planes pagos comienzan desde 9,99 dólares mensuales, sin cobros adicionales por usuario o firmante, según la compañía.

En materia de seguridad, los documentos cuentan con sistemas de cifrado y almacenamiento en infraestructura de Amazon Web Services (AWS).

Las empresas interesadas pueden conocer las funcionalidades y registrarse a través de pactum.catalitico.biz.

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