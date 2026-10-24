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Colombia alcanzó 49,6 millones de accesos a internet móvil en 2026
El informe del Ministerio TIC también reportó 10,7 millones de conexiones 5G y una velocidad promedio de descarga de internet fijo de 259,4 Mbps.
Authored by
cesarmuñoz
Internet.
Colprensa
Colprensa
Sábado, 24 de Octubre de 2026

Para el segundo trimestre de 2026 Colombia alcanzó 49,6 millones de accesos a Internet móvil y 10,78 millones de conexiones fijas.

Así lo confirmó el Ministerio TIC asegurando que la fibra óptica sigue siendo la principal tecnología de conexión fija a Internet en Colombia, con 6,6 millones de accesos, mientras que la tecnología 5G alcanza 10,7 millones de conexiones móviles, tras crecer un 8 % frente al trimestre anterior.

El informe también detalló que la velocidad promedio nacional de descarga de Internet fijo llegó a 259,4 Mbps. En residencias fue de 250,9 Mbps y en corporativo 372,6 Mbps. Bogotá registró 32 accesos fijos a Internet por cada 100 habitantes, la cifra más alta del país.

Lea aquí: Falla de seguridad afecta al 70 % de Internet: el origen del fallo que movilizó a la red

Por su parte, la telefonía fija llegó a 5,33 millones de líneas, cayendo frente al año anterior. Bogotá registró 22 líneas por cada 100 habitantes, la cifra más alta del país.

Finalmente, la institución también destacó que Colombia cerró el trimestre con 87 millones de líneas. La modalidad prepago concentró 62,9 millones, frente a 24,1 millones correspondientes a pospago.

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