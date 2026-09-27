¿Quiere tener todo Apple? Este sería el precio de un iPhone, iPad, MacBook, Watch y AirPods

Apple se ha convertido en una de las marcas más reconocidas en tecnología y, para muchos usuarios, tener un solo dispositivo ya no es suficiente. Un iPhone puede complementarse con un Apple Watch o un computador Mac, de manera que los diferentes equipos se conectan entre sí y permiten compartir funciones e información.

Tener un iPhone, un computador Mac, un iPad, un Apple Watch y unos AirPods puede representar una inversión de $14,46 millones en Colombia, tomando como referencia los modelos seleccionados de cada categoría y los precios de tiendas distribuidoras oficiales de la marca en el país.

Entre los últimos lanzamientos de Apple se encuentra el iPhone 18 Pro de 256 GB, presentado por la compañía en septiembre de 2026, que tiene un precio desde $5.699.000.

En el caso del reloj, el Apple Watch Series 12 parte de $1.789.000. La marca también comercializa otras referencias, como el Apple Watch SE 3 y el Apple Watch Ultra 4, por lo que el valor de la canasta puede variar dependiendo del modelo escogido.

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Para quienes utilizan audífonos con frecuencia, Apple cuenta con diferentes opciones inalámbricas. Los AirPods 5 tienen un precio desde $599.000.

Para completar el ecosistema de Apple, también están los iPad y los Mac. En el caso de las tabletas, se tomó como referencia el iPad de 128 GB con conexión Wi-Fi y chip A16, cuyo precio es de $2.669.000. Por su parte, en la línea Mac se eligió el MacBook Neo de 13 pulgadas y 256 GB, uno de los últimos lanzamientos de la marca, con un precio desde $3.699.000.

La suma de los cinco dispositivos alcanza $14,46 millones, o cerca de $14,5 millones al redondear la cifra. El cálculo no incluye accesorios adicionales, como Apple Pencil, cargadores, teclados, fundas ni servicios de almacenamiento.

Es importante mencionar que este valor no representa el máximo que puede gastar un consumidor. Dentro de la oferta de iShop Colombia también existen referencias de mayor gama en las distintas líneas de productos, por lo que elegir equipos con mejores especificaciones puede elevar considerablemente el costo final de la canasta.

Tomado de La República.

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