¿Vuelve el Nokia 1100? El clásico celular que marcó una generación vuelve a estar en boca de todos

Doscientos cincuenta millones de unidades vendidas. Es el número que convierte al Nokia 1100 en el teléfono móvil más comercializado de la historia, según el Libro Guinness de los Récords, cifra que también explica por qué su regreso a la conversación pública no sorprende a nadie que lo haya tenido entre manos a comienzos de los años 2000.

El renovado interés llega luego de que HMD Global, la empresa que opera la marca Nokia, presentara el Nokia 300 Charge, un teléfono básico que recupera la filosofía del original: batería de larga duración, diseño resistente y funciones centradas en la comunicación.

El lanzamiento encendió la nostalgia y volvió a poner al Nokia 1100 en tendencia, con unidades del modelo original apareciendo en plataformas de segunda mano y en grupos de coleccionistas de objetos retro.

¿Por qué fue tan popular?

Cuando el Nokia 1100 llegó al mercado en 2003 con un precio promedio de 100 dólares su propuesta no iba más allá de cumplir las tareas básicas, hacerlas bien y durar. Sin cámara ni acceso a internet, el dispositivo tenía llamadas, mensajes de texto, despertador, calculadora, una linterna y el juego Snake, conocido en buena parte de América Latina como Culebrita.

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Su batería extraíble BL-5C, de 850 mAh, ofrecía hasta 400 horas en modo de espera y alrededor de 4,5 horas de conversación continua. Con uso moderado, una sola carga podía durar más de una semana.

La pantalla monocromática reducía el consumo energético, mientras que la carcasa robusta, los bordes antideslizantes y el teclado protegido por una alfombrilla de silicona estaban diseñados para resistir el uso cotidiano en cualquier contexto.

Era, en resumen, el teléfono que cualquiera podía tener, cargar, prestar y dejar caer sin que pasara nada grave.

El 1100 original ya no se consigue nuevo, pero sigue circulando en el mercado de segunda mano. En plataformas como eBay y Mercado Libre aparecen unidades reacondicionadas con precios que parten desde los $870.000 y pueden superar los dos millones de pesos, dependiendo del estado de conservación y accesorios incluidos.

En Facebook Marketplace se encuentran ejemplares en varias ciudades de Colombia por entre $50.000 y $70.000.

El teléfono tuvo variantes con contornos en azul, rojo y amarillo según el mercado, lo que añade un elemento adicional para los coleccionistas que buscan versiones específicas.

El sucesor del 1100

El Nokia 300 Charge no pretende imitar al 1100 sino actualizar su espíritu. Trae una batería extraíble de 3.700 mAh que, según HMD, puede superar los 40 días en modo de espera con una sola carga.

A eso añade una función que el original jamás tuvo: carga inversa mediante USB-C a 10 W, activada con un botón físico lateral, para usar el teléfono como cargador de emergencia para otros dispositivos.

La pantalla es de 2,4 pulgadas con resolución de 320 x 240 píxeles. El procesador es un Unisoc SC6531E con 4 MB de RAM y 4 MB de almacenamiento interno, ampliable hasta 32 GB con microSD. La conectividad se limita a redes 2G GSM, lo que restringe su uso a regiones donde esa tecnología sigue disponible.

El equipo también incluye linterna LED y radio FM con entrada de 3,5 milímetros para auriculares. Por ahora, está disponible únicamente para compra online a un precio de 32 dólares, unos 102.000 pesos colombianos.

Tomado de El Colombiano.

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