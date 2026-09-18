¿Cómo activar Siri con IA en iOS 27? Estos son los iPhone compatibles

Desde el pasado 14 de septiembre, los usuarios de dispositivos Apple pueden actualizar sus equipos a iOS 27, la versión más reciente del sistema operativo del iPhone.

Entre todas las novedades del lanzamiento, la que más atención ha generado es la nueva Siri potenciada con inteligencia artificial, un asistente conversacional que Apple rediseñó desde su base para hacerlo más útil, más natural y más integrado con la vida del usuario.

La nueva Siri de iOS 27 deja atrás el modelo de respuestas cortas y comandos rígidos para convertirse en un asistente capaz de mantener conversaciones fluidas, responder preguntas abiertas y ayudar a generar ideas para el trabajo o proyectos creativos.

La diferencia más notable respecto a versiones anteriores es su capacidad para entender el contexto personal del usuario.

Esto significa que Siri puede buscar una foto antigua, encontrar un correo perdido o acceder a una nota guardada en el dispositivo simplemente con una pregunta en lenguaje natural, sin necesidad de recordar exactamente dónde está guardado ese contenido.

Lea aquí: Agentes de IA crearon una forma de comunicación que los humanos no pudieron descifrar

Apple también anunció que Siri podrá ejecutar acciones dentro de aplicaciones, como editar un mensaje enviado en la app de Mensajes, añadir una canción a una lista de reproducción en Música o crear un recordatorio sin abrir la aplicación.

Por ahora, estas funciones están disponibles únicamente en inglés. Apple ha anunciado que el español llegará en una actualización posterior de iOS 27, prevista para octubre.

¿Cómo activar Siri IA?

Los usuarios de iPhone en Colombia y el resto de Latinoamérica ya pueden acceder a Siri IA aunque el dispositivo esté configurado en español, cambiando temporalmente el idioma del asistente. El proceso es el siguiente:

-Ingresar a Configuración y buscar la opción Siri.

-Si no aparece la opción para activar Siri con inteligencia artificial, ir a Idioma y seleccionar Inglés (Estados Unidos).

-Luego salir de Siri, entrar a General y seleccionar Idioma y región.

-Desde allí, pulsar Agregar idioma y buscar Inglés (Estados Unidos).

-Al regresar a la configuración de Siri debería aparecer la opción para probar Siri IA en versión beta.

Lea también: No estamos preparados: Bill Gates pide considerar un freno al desarrollo de la IA

Siguiendo las instrucciones en pantalla quedará activada, siempre que el usuario pueda interactuar con el asistente en inglés. Quienes no hablen inglés con fluidez pueden esperar la actualización que incluirá estas funciones en español.

¿Qué modelos de iPhone pueden instalar iOS 27 con Siri IA?

Hay una distinción importante que Apple establece en su documentación oficial: iOS 27 es compatible con una lista amplia de dispositivos, como los iPhone 11 y modelos posteriores, incluyendo las líneas 12, 13, 14, 15, 16 y 17, además del iPhone SE de segunda generación en adelante.

Sin embargo, instalar iOS 27 no garantiza acceso a todas las funciones de inteligencia artificial. Apple Intelligence, el sistema que alimenta a Siri IA, funciona únicamente en el iPhone 15 Pro, el iPhone 15 Pro Max y todos los modelos de iPhone 16 y posteriores.

Esto significa que un usuario con iPhone 14 o con un iPhone 15 de línea estándar puede actualizar a iOS 27 y acceder a muchas de sus mejoras, pero no tendrá acceso a Siri IA ni a las funciones avanzadas de Apple Intelligence.

La diferencia está en la capacidad de procesamiento, pues los modelos compatibles con Apple Intelligence cuentan con el chip necesario para ejecutar los modelos de inteligencia artificial directamente en el dispositivo.

Tomado de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.