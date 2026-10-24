Cúcuta Deportivo visita al América en Cali con el objetivo de seguir sumando

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, Cúcuta Deportivo espera seguir con su buena racha en el campeonato colombiano y seguir dando pasos en sus misiones de salvar la categoría y clasificarse al grupo de los ocho.

Los motilones, que acumulan cuatro triunfos al hilo, retarán al América, que pelea por la primera posición del certamen nacional, en un compromiso que se jugará desde las 6:05 p.m. en el marco de la jornada 16 de la Liga II.

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El espectáculo parece garantizado entre dos elencos que viven un buen momento, aunque el favoritismo se inclina para los rojos caleños, que suman 28 puntos producto de ocho victorias, cuatro empates y tan solo dos derrotas ocupando la tercera casilla y, además, se clasificaron durante esta semana a las semifinales de la Copa Colombia.

Los rojinegros cambiaron completamente su panorama tras sumar 12 puntos de 12 posibles ante Llaneros (2-1), Pereira (4-0), Boyacá Chicó (0-1) y Atlético Nacional (1-0). Ahora, en el descenso ocupa el puesto 16 con 1.12 superando a Jaguares (0.85), Chicó (0.88), Inter (1.11) y Alianza FC (1.11). A los cordobeses, máximo rival en esta tabla, les aventajan por nueve puntos.

En la lucha por la liga, el fronterizo es octavo con 21 puntos estando en la pelea con Tolima (20), Once Caldas (20) y Águilas (19).