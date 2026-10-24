La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Deportes
12
Deportes
Cúcuta Deportivo visita al América en Cali con el objetivo de seguir sumando
Los rojinegros, que son octavos en la tabla de posiciones y están lejos de la zona del descenso, enfrentan al América en el Pascual Guerrero a partir de las 6:05 p.m. de este sábado.
Authored by
gcontreras
Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, 2026.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Sábado, 24 de Octubre de 2026

En el estadio Pascual Guerrero de Cali, Cúcuta Deportivo espera seguir con su buena racha en el campeonato colombiano y seguir dando pasos en sus misiones de salvar la categoría y clasificarse al grupo de los ocho.

Los motilones, que acumulan cuatro triunfos al hilo, retarán al América, que pelea por la primera posición del certamen nacional, en un compromiso que se jugará desde las 6:05 p.m. en el marco de la jornada 16 de la Liga II.

Conozca: Un partido como este se recordará por mucho tiempo: Nicolás Chiesa, tras victoria del Cúcuta sobre Nacional

El espectáculo parece garantizado entre dos elencos que viven un buen momento, aunque el favoritismo se inclina para los rojos caleños, que suman 28 puntos producto de ocho victorias, cuatro empates y tan solo dos derrotas ocupando la tercera casilla y, además, se clasificaron durante esta semana a las semifinales de la Copa Colombia. 

Los rojinegros cambiaron completamente su panorama tras sumar 12 puntos de 12 posibles ante Llaneros (2-1), Pereira (4-0), Boyacá Chicó (0-1) y Atlético Nacional (1-0). Ahora, en el descenso ocupa el puesto 16 con 1.12 superando a Jaguares (0.85), Chicó (0.88), Inter (1.11) y Alianza FC (1.11). A los cordobeses, máximo rival en esta tabla, les aventajan por nueve puntos.

En la lucha por la liga, el fronterizo es octavo con 21 puntos estando en la pelea con Tolima (20), Once Caldas (20) y Águilas (19).

Dayan Pérez, jugador del Cúcuta Deportivo.

 

Regresa el goleador

Para el compromiso en la capital de Valle del Cauca, Cúcuta contará con el regreso a su convocatoria del volante de primera línea Víctor Mejía y el delantero Jaime Andrés Peralta, goleador del equipo en el semestre (6).

Nicolás Chiesa apostaría una vez más por contar con el argentino Diego Calcaterra –habitual central- como volante cinco acompañando a Carlos ‘Neneco’ Rentería, pilar del mediocampo motilón.

“Pienso que nosotros no debemos cambiar nuestra identidad. Sabemos la importancia de América, tenemos que preocuparnos por nosotros, empezar el partido atacando, tener un poco de cuidado, pero en la cancha somos once contra once y no debemos respetar a nadie”, comentó Rentería.

En el frente reaparecería Peralta acompañado en los costados por Dayan Pérez –autor de dos goles en las últimas dos fechas- y Gustavo Torres, de gran despliegue físico. En la creación, el costeño Leider Berdugo, quien finalmente no se lesionó.

CÚCUTA DEPORTIVO

 

Mauricio Duarte, capitán del Cúcuta, expresó que el buen momento del equipo se ha dado en parte a la credibilidad del grupo sobre el cuerpo técnico.

“Cuando se trabaja honestamente en algún momento los resultados se empiezan a dar. El cuerpo técnico (CT) es fiel creyente de lo que hace y lo que entrenamos. Nos hemos dado cuenta de que lo que hacemos en los entrenamientos en el partido tácticamente se da lo mismo, y eso hace que uno crea aún más en las ideas del CT”, subrayó Duarte, quien alcanzó los 300 partidos con el rojinegro.

El lateral izquierdo, que ahora está en el banco, señaló que se debe tener precaución. “Hay que ser muy cautelosos y precavidos. Aún no se ha ganado nada, tenemos los objetivos claros”.

Una banda de peso, pero con caídas en casa

Los americanos son dirigidos por el exarquero David González y cuentan con un plantel extenso, con jugadores experimentados y con el goleador del campeonato, el volante ofensivo Yeison Guzmán (8).

Línea por línea destacan los talentos del arquero brasilero Jean Pestaña, el central Danny Rosero, el volante Rafael Carrascal, los extremos Luis Quiñones y Edson Tortolero, el creativo Guzmán y en el frente Tomás Ángel. En el banquillo aparece el exCúcuta, Tilman Palacios.

Pese a su nómina de peso, los rojos han perdido en su casa en dos oportunidades durante este semestre. Cayeron 1-0 ante Deportivo Pasto (colista) y 1-2 ante Medellín.

Cúcuta vs. América, Promoción 2012.

 

Los últimos antecedentes en Cali

En el compromiso que tuvieron este año en el General Santander, Cúcuta se impuso 2-0 con tantos de Peralta y Berdugo. En el Pascual Guerrero, el último registro existente es de 2019 con triunfo rojo 2-0 con tantos de Misael Riascos y Fernando Aristeguieta.

En 2014 y 2016 se enfrentaron en segunda división con triunfo americano (2-1) y un empate (1-1).

En 2012 fue el último triunfo en campo rojo en el partido de ida de la extinta Promoción. Aquella tarde, el fronterizo de Guillermo Sanguinetti se impuso 4-1 con goles de Víctor Uribe, José Luis Bueno, Jhon Lozano y Javier Flórez.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Juicio por Cristian Herrera 22-10-26.
Juicio por Cristian Herrera 22-10-26.
Wilmer, Angélica y Demonio irán a juicio: así fue la segunda audiencia contra señalados por el crimen de Cristian Herrera en Cúcuta
La Opinión
José María Chacón Banderas junto a su hijo Marlon, en un recorrido por la compañía fundada hace más de cinco décadas./ Foto Carlos Ramírez-La Opinión
José María Chacón Banderas junto a su hijo Marlon, en un recorrido por la compañía fundada hace más de cinco décadas./ Foto Carlos Ramírez-La Opinión
José María Chacón Banderas, de cargar tacos de golf a transformar la industria en Cúcuta
Leonardo Favio Oliveros
Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, 2026.
Cúcuta Deportivo vs. Atlético Nacional, 2026.
Cúcuta Deportivo visita al América en Cali con el objetivo de seguir sumando
Gustavo Contreras Sabogal