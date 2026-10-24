Cúcuta Deportivo visita al América en Cali con el objetivo de seguir sumando

Mauricio Duarte, capitán del Cúcuta, expresó que el buen momento del equipo se ha dado en parte a la credibilidad del grupo sobre el cuerpo técnico.
“Cuando se trabaja honestamente en algún momento los resultados se empiezan a dar. El cuerpo técnico (CT) es fiel creyente de lo que hace y lo que entrenamos. Nos hemos dado cuenta de que lo que hacemos en los entrenamientos en el partido tácticamente se da lo mismo, y eso hace que uno crea aún más en las ideas del CT”, subrayó Duarte, quien alcanzó los 300 partidos con el rojinegro.
El lateral izquierdo, que ahora está en el banco, señaló que se debe tener precaución. “Hay que ser muy cautelosos y precavidos. Aún no se ha ganado nada, tenemos los objetivos claros”.
Una banda de peso, pero con caídas en casa
Los americanos son dirigidos por el exarquero David González y cuentan con un plantel extenso, con jugadores experimentados y con el goleador del campeonato, el volante ofensivo Yeison Guzmán (8).
Línea por línea destacan los talentos del arquero brasilero Jean Pestaña, el central Danny Rosero, el volante Rafael Carrascal, los extremos Luis Quiñones y Edson Tortolero, el creativo Guzmán y en el frente Tomás Ángel. En el banquillo aparece el exCúcuta, Tilman Palacios.
Pese a su nómina de peso, los rojos han perdido en su casa en dos oportunidades durante este semestre. Cayeron 1-0 ante Deportivo Pasto (colista) y 1-2 ante Medellín.