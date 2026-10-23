Motilones del Norte logró la clasificación directa a las semifinales de la Liga II-2026

Al lado de Domínguez se forjó una base con el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández, los nacionales Hanner Mosquera y Sebastián Ramírez. En la última semana, de la plantilla salió el puertorriqueño Fabián Rivera y el dominicano Javier Bautista, en sus reemplazos llegaron el estadounidense Kameron Rowan y el cafetero Enzo Díaz, aunque existe la posibilidad de sumar otro talento extranjero.
“Somos un equipo que se reunión empezando el torneo y teníamos la convicción de haber hecho una buena selección. Creíamos que nos faltaban quizás unos nacionales con más experiencia, pero tuvimos una base de extranjeros que nos ayudaron a marcar diferencia”, comentó Jhon Bustamante, presidente del equipo.
Feliz de igual forma ha contado con los jugadores locales Jefry Santiesteban, Cristian Benítez, Luis Fernández, Juan Lobo, Isaac Uribe y Alexis Núñez.
“Estamos muy contentos por el trabajo que se ha hecho con los jugadores de la tierra, que están en proceso de Juegos Nacionales. Consideramos que han aprovechado la confianza que les ha dado el profe Feliz, a quien muy bien conocemos y sabemos de su buen trabajo de grupo y manejo de jugadores”, añadió el dirigente.