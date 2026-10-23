Motilones del Norte logró la clasificación directa a las semifinales de la Liga II-2026

Un total de nueve victorias en 12 partidos llevaron a que Motilones del Norte se clasificara directamente a las semifinales de la Liga profesional colombiana dominando la Conferencia A por encima de Caimanes del Llano, Piratas y Capitanes de Bogotá.

En el coliseo Toto Hernández, los dirigidos por el dominicano Carlos Yoel Feliz certificaron su buen momento con tres victorias al hilo contra Capitanes, que le permitieron ser inalcanzable en la cima del grupo.

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Los fronterizos, entre miércoles y jueves, dominaron a los capitalinos imponiéndose con marcador de 83-79 y 88-60 en los partidos programados en la casa motilona y, en los 11 minutos que faltaban del choque que se suspendió en Bogotá, los rojinegros se llevaron otra victoria 95-86.

El quinteto representante del baloncesto de Norte de Santander es liderado por el puertorriqueño Dyondre Domínguez, jugador versátil con aportes tanto en la ofensiva como defensiva, gran lanzador, penetrador de la pintura y máximo anotador del equipo