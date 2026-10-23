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Motilones del Norte logró la clasificación directa a las semifinales de la Liga II-2026
El quinteto cucuteño, dirigido por el dominicano Carlos Yoel Feliz, logró nueve victorias de 12 posibles.
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gcontreras
Motilones del Norte, coliseo Toto Hernández.
Gustavo Contreras
Gustavo Contreras Sabogal
Viernes, 23 de Octubre de 2026

Un total de nueve victorias en 12 partidos llevaron a que Motilones del Norte se clasificara directamente a las semifinales de la Liga profesional colombiana dominando la Conferencia A por encima de Caimanes del Llano, Piratas y Capitanes de Bogotá.

En el coliseo Toto Hernández, los dirigidos por el dominicano Carlos Yoel Feliz certificaron su buen momento con tres victorias al hilo contra Capitanes, que le permitieron ser inalcanzable en la cima del grupo.

Lea aquí: El semillero de yudocas de Norte de Santander se gozó el campamento de talentos en Bogotá

Los fronterizos, entre miércoles y jueves, dominaron a los capitalinos imponiéndose con marcador de 83-79 y 88-60 en los partidos programados en la casa motilona y, en los 11 minutos que faltaban del choque que se suspendió en Bogotá, los rojinegros se llevaron otra victoria 95-86.

El quinteto representante del baloncesto de Norte de Santander es liderado por el puertorriqueño Dyondre Domínguez, jugador versátil con aportes tanto en la ofensiva como defensiva, gran lanzador, penetrador de la pintura y máximo anotador del equipo

Dyondre Dominguez, Motilones del Norte.

Al lado de Domínguez se forjó una base con el colombo-venezolano Ernesto ‘Pepeto’ Hernández, los nacionales Hanner Mosquera y Sebastián Ramírez. En la última semana, de la plantilla salió el puertorriqueño Fabián Rivera y el dominicano Javier Bautista, en sus reemplazos llegaron el estadounidense Kameron Rowan y el cafetero Enzo Díaz, aunque existe la posibilidad de sumar otro talento extranjero.

“Somos un equipo que se reunión empezando el torneo y teníamos la convicción de haber hecho una buena selección. Creíamos que nos faltaban quizás unos nacionales con más experiencia, pero tuvimos una base de extranjeros que nos ayudaron a marcar diferencia”, comentó Jhon Bustamante, presidente del equipo.

Feliz de igual forma ha contado con los jugadores locales Jefry Santiesteban, Cristian Benítez, Luis Fernández, Juan Lobo, Isaac Uribe y Alexis Núñez.

“Estamos muy contentos por el trabajo que se ha hecho con los jugadores de la tierra, que están en proceso de Juegos Nacionales. Consideramos que han aprovechado la confianza que les ha dado el profe Feliz, a quien muy bien conocemos y sabemos de su buen trabajo de grupo y manejo de jugadores”, añadió el dirigente.

Motilones del Norte, 2026-II.

 

En la fase del Play-In se enfrentarán Piratas de Bogotá contra Caimanes. En la Conferencia B, Toros del Valle está a una victoria de asegurarse en semifinales y sobre pasar a Paisas, que registró nueve triunfos.

A falta de dos juegos entre Toros y Sabios de Manizales, Paisas lidera con 21 pts, Toros le sigue con 19, Caribbean es tercero con 14 y Sabios colista con 12. El quinteto fronterizo espera la terminación de esta conferencia y posteriormente el cruce de Play-In.

En los Play-In se enfrentarán el segundo del A contra el tercero del B y el segundo del B contra el tercero del A, y al igual que en semifinales, se disputarán al mejor de cinco partidos.

Motilones iniciará las semifinales en condición de local en el coliseo Toto Hernández el lunes 2 y martes 3 de noviembre.

El equipo cucuteño no alcanzaba esta instancia desde el segundo semestre de 2025, cuando fue eliminado por Paisas (3-0). En el 2024-II fue la única vez que la superó despachando a Cimarrones.

Los 12 partidos de Motilones

  • Motilones vs. Piratas: 80-83.
  • Motilones vs. Piratas: 95-87.
  • Capitanes vs. Motilones: 71-81.
  • Caimanes vs. Motilones: 91-115.
  • Caimanes vs. Motilones: 84-71.
  • Piratas vs. Motilones: 94-73.
  • Piratas vs. Motilones: 66-69.
  • Motilones vs. Caimanes: 108-106.
  • Motilones vs. Caimanes. 77-73.
  • Capitanes vs. Motilones: 85-95.
  • Motilones vs. Capitanes: 83-79.
  • Motilones vs. Capitanes: 88-60.

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