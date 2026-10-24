Wilmer, Angélica y Demonio irán a juicio: así fue la segunda audiencia contra señalados por el crimen de Cristian Herrera en Cúcuta

“Te amo”, alcanzó a decirle Wilmer Portillo González a Angélica Vesga Arenas, justo cuando finalizaba la audiencia de presentación del escrito de acusación en contra de ambos y de Jhon Sebastián Duque Andrade, señalados como los presuntos responsables del asesinato del periodista Cristian Herrera.

Una vez culminó la diligencia judicial y en la sala virtual solo quedaron los tres capturados, el ambiente se aligeró para ellos, quienes no dudaron en aprovechar esos breves segundos para comunicarse a través de la pantalla.

Aunque no podían escucharse, Duque, conocido con el alias de Demonio, hizo señales con las manos indicando que todo estaba bien mientras sonreía y les hacía señas sobre una llamada telefónica.

Sin embargo, entre Wilmer y Angélica el vínculo sentimental fue evidente. Ambos formaron un corazón con las manos mientras el hombre gesticuló un claro “te amo” con la boca, justo antes de que la llamada se cortara y el caso tomara un nuevo giro procesal.

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Solicitud de cambio

Tras esta audiencia, el juzgado de conocimiento consideró remitir el proceso a un juez especializado (de mayor jerarquía), dada la gravedad de los delitos cometidos contra un periodista.

El argumento jurídico radica en que, una vez radicado el escrito, si el juez considera que el delito le compete a la justicia especializada (o viceversa), debe declararse incompetente. Asimismo, las partes procesales (Fiscalía, defensa o víctimas) pueden solicitar este cambio durante la diligencia.

Así las cosas, la fecha que se había fijado para el inicio del juicio oral (7 de diciembre) se aplazaría, mientras que el próximo 4 de noviembre se definirá dicha solicitud.

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Los detalles de la acusación

El punto central de la diligencia fue la lectura de los hechos por parte de la fiscal del caso, quien detalló el rol de cada involucrado bajo una “distribución funcional de tareas para un mismo resultado”.

Angélica Vesga, a bordo de una motocicleta negra de placa WNT-72C, habría realizado labores de observación y apoyo logístico en los días previos al crimen para establecer la rutina de la víctima.

Por su parte, Wilmer Portillo, de profesión taxista, utilizó su vehículo de servicio público de placa WDN-076 para hacerle seguimiento al periodista, aprovechando su fachada de trabajo para no levantar sospechas.

El día del crimen, el pasado 6 de junio, Herrera salió de su casa junto a su esposa, su hija y una amiga a bordo de una camioneta Mitsubishi, sin su esquema de seguridad. Sin percatarse, era seguido de cerca por sus agresores hasta el barrio Quinta Oriental, donde al descender del vehículo fue abordado por Demonio, el encargado de dispararle.

La ente investigador enfatizó que Herrera estaba desarmado y de espaldas al momento del ataque, muriendo camino a un centro asistencial. Por ello, la entidad ratificó que los tres deberán responder como coautores de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego agravado, subrayando además que el móvil del crimen estuvo ligado a su ejercicio periodístico.

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