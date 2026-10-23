Gobierno autoriza la extradición de alias 'Mocho Olmedo', ficha del Frente 33 de las Farc

Durante meses, Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, fue una de las fichas del Frente 33 de las disidencias de las Farc en los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. Pero su papel como vocero de esa estructura armada no lo mantuvo al margen de la justicia estadounidense.

El Inpec confirmó este viernes que salió de la cárcel La Picota, en Bogotá, y fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, que lo reclamaban en extradición.

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Henao, señalado como uno de los cabecillas de esa disidencia con presencia en el Catatumbo, fue trasladado por funcionarios de Interpol para hacer efectiva su entrega.

El procedimiento se concretó después de que la Corte Suprema de Justicia avalara la extradición y el Gobierno de Abelardo De La Espriella autorizara su ejecución.

Con información de El Colombiano.

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