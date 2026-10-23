La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Gobierno autoriza la extradición de alias 'Mocho Olmedo', ficha del Frente 33 de las Farc
Pese a haber actuado como vocero en los diálogos de paz con el Gobierno, Willinton Henao Gutiérrez fue trasladado desde La Picota y entregado a las autoridades estadounidenses.
Authored by
crojas
Mocho Olmedo
Colprensa
Colprensa
Viernes, 23 de Octubre de 2026

Durante meses, Willinton Henao Gutiérrez, alias ‘Mocho Olmedo’, fue una de las fichas del Frente 33 de las disidencias de las Farc en los diálogos de paz con el Gobierno de Gustavo Petro. Pero su papel como vocero de esa estructura armada no lo mantuvo al margen de la justicia estadounidense.

El Inpec confirmó este viernes que salió de la cárcel La Picota, en Bogotá, y fue entregado a las autoridades de Estados Unidos, que lo reclamaban en extradición.

Lea: ¡Qué reflejos!: periodista se salvó de ser atracado dos veces en segundos mientras informaba en Bogotá

Henao, señalado como uno de los cabecillas de esa disidencia con presencia en el Catatumbo, fue trasladado por funcionarios de Interpol para hacer efectiva su entrega.

El procedimiento se concretó después de que la Corte Suprema de Justicia avalara la extradición y el Gobierno de Abelardo De La Espriella autorizara su ejecución.

Con información de El Colombiano.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion

Recomendados para ti
Temas del Día
Misa Cristian Moncada
Misa Cristian Moncada
Cristian se pudo ir en paz: la muerte lo esperaba al salir de una misa en Villa del Rosario
La Opinión
Apagón. / Foto: archivo
Apagón. / Foto: archivo
Hay un ‘fantasma’ que asusta a Norte de Santander y las demás regiones de Colombia
Leonardo Favio Oliveros
Protesta del barrio Turbay Ayala frente a Aqualia
Protesta del barrio Turbay Ayala frente a Aqualia
Sin agua desde hace tres meses: indignación y protestas en el barrio Turbay Ayala de Villa del Rosario
Juan Marcoantonio Rivas Pinilla