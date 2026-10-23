Viviane Morales regresa al Gobierno como comisionada de Paz

Viviane Morales, quien dejó su cargo como ministra de Educación a inicios del mes de septiembre, regresa al gobierno como Comisionada de paz.



Así lo confirmó la Presidencia de la República en un comunicado que anuncia el regreso al Gobierno de la exfiscal General de la Nación, que se había retirado del gobierno por problemas personales.



Morales no solo llega a un cargo que el mismo presidente De la Espriella anunció que se acababa, sino que además asumirá, en calidad de encargada, la dirección de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz.

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Entre sus funciones asignadas, liderará una revisión exhaustiva de la implementación de los acuerdos, evaluará el cumplimiento de los compromisos adquiridos y verificará el destino de los recursos públicos.



Otra de sus misiones es la de identificar las fallas institucionales que han obstaculizado la justicia, la reparación a las víctimas y la seguridad de los colombianos.



Además, Morales "desmontará" la cuestionado política de paz total del gobierno Petro, que el presidente de la Espriella ha buscado por todos los medios eliminar todo rastro del gobierno nacional.



“Esta decisión responde a la determinación del Gobierno nacional de examinar los resultados de la denominada falsa paz, desmontar estructuras burocráticas innecesarias y acabar con la utilización del discurso de paz como instrumento de impunidad y privilegios políticos”, señala el comunicado.

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La Casa de Nariño señaló que, en el marco de la Constitución y la ley, Morales impulsará reformas, la revisión de las políticas vigentes y el desmonte de estructuras que hayan desviado sus propósitos institucionales o resulten burocráticamente innecesarias.



Agregó que "la falsa paz no será una política permanente de Estado. La verdadera paz exige justicia, autoridad institucional, cumplimiento de la ley, seguridad y reparación efectiva a las víctimas".



En lo que inicialmente era un cargo que iba a desaparecer ante las prioridades del actual gobierno, el Gobierno expresó que trabajará "para que la paz se traduzca en resultados concretos y seguridad real para todos los colombianos”.

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