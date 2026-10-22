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Usuarios reportan fallas en la aplicación de Davivienda y dicen que está “en el lugar equivocado”
Clientes en Colombia reportaron problemas para consultar saldos, ingresar a sus cuentas y completar transferencias, mientras el banco trabaja para restablecer sus canales digitales.


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dsifontes
Usuarios reportan fallas de app de Davivienda y dicen que está “en el lugar equivocado”
Colprensa
Colprensa
Jueves, 22 de Octubre de 2026

Usuarios de Davivienda reportan este jueves 22 de octubre fallas e intermitencias en la aplicación móvil y la página web del banco, inconvenientes que afectan a clientes que intentan ingresar a sus cuentas y realizar operaciones financieras.

Los usuarios han señalado dificultades para consultar saldos, hacer transferencias, efectuar pagos y verificar el estado de sus transacciones. Los problemas se presentan tanto en la aplicación móvil como en el portal web de la entidad.

“En el momento presentamos novedades e intermitencias en nuestros canales virtuales”, reconoció el banco en sus canales.

¿Qué servicios de Davivienda están presentando fallas?

Los canales digitales de Davivienda permiten realizar transferencias a otras cuentas bancarias, enviar dinero a Daviplata, hacer transacciones mediante llaves y consultar saldos, entre otros servicios.

Sin embargo, varios clientes han reportado inconvenientes para ingresar a la aplicación y completar operaciones. Las fallas también han dificultado que algunos usuarios comprueben si sus pagos fueron procesados.

Puede leer: Redada diplomática de EE. UU: revocan la visa a Ricardo Roa y a otros seis políticos colombianos

En la red social X, los internautas compartieron sus experiencias y reclamaron por las dificultades para utilizar los servicios digitales del banco.

La columnista de El Espectador y el diario La Patria, Adriana Villegas, escribió: “En este momento @Davivienda en el lugar equivocado. Se cayeron todas sus plataformas y no es posible hacer transacciones por la web ni por la app del celular”.

Otro usuario preguntó: “¿Otra vez sin app y sin servicio en la web? Por favor informar si se está presentando algún inconveniente”.

También hubo reportes de personas que intentaron realizar pagos y luego no pudieron comprobar el resultado de la operación. “Buenos días. Intenté hacer un pago y la transacción fue rechazada; intenté revisar por la aplicación, pero no está funcionando y no puedo ingresar”, manifestó un cliente.

¿Qué ha dicho Davivienda sobre las fallas?

Davivienda indicó, a través de sus canales de atención, que presenta intermitencias en sus canales virtuales y que su equipo tecnológico trabaja para resolverlas.

El Colombiano consultó al equipo de comunicaciones de la entidad financiera, que señaló que “el área encargada” está trabajando para solucionar el inconveniente.

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