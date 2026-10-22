Colpensiones entregará bonos de $217 millones para vivienda: conozca cómo participar

Colpensiones sorteará en enero de 2027 dos bonos de $217 millones cada uno para la adquisición de vivienda, compra de equipamiento o remodelación. Los incentivos hacen parte de la convocatoria Ahorrar es Ganar 2026, vinculada al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), que contempla un total de 1.002 premios.

La iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y fue autorizada por Coljuegos. Además de los dos incentivos para vivienda, entregará 1.000 bonos de consumo por $1.580.000 cada uno.

El sorteo de los premios destinados a vivienda se realizará el 21 de enero de 2027, en Bogotá, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. Los recursos no se entregarán en efectivo y deberán utilizarse exclusivamente para los fines establecidos en las condiciones de la convocatoria.

¿Cuáles son los requisitos para participar en el sorteo?

Para ingresar al programa BEPS de Colpensiones, los interesados deben cumplir tres condiciones generales: ser colombiano, tener 18 años o más y recibir ingresos inferiores a un salario mínimo mensual.

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BEPS es una alternativa de ahorro voluntario dirigida a personas que tienen dificultades para cotizar regularmente al sistema pensional. Los participantes pueden realizar aportes flexibles mediante las redes de recaudo habilitadas por la entidad.

Sin embargo, cumplir los requisitos para ingresar a BEPS no garantiza ganar uno de los bonos. La participación en Ahorrar es Ganar 2026 está sujeta a las condiciones particulares del sorteo, que determinan las oportunidades de ganar y los procedimientos aplicables.

Por eso, antes de realizar aportes con la expectativa de obtener uno de los incentivos, es importante consultar el reglamento completo de la convocatoria y verificar las condiciones de participación.

La información sobre la vinculación al programa está disponible en el portal oficial de Colpensiones, en la sección de BEPS: www.colpensiones.gov.co/beps.

¿Cómo se podrán utilizar los bonos de $217 millones?

Los dos premios podrán destinarse a la compra de vivienda, la adquisición de equipamiento o la remodelación, según los usos permitidos por la convocatoria.

Los ganadores no recibirán el dinero como una transferencia de libre disposición.

Deberán cumplir los procedimientos de verificación y legalización establecidos para hacer efectivo el beneficio, y los recursos utilizados no podrán superar el valor del bono.

Estos incentivos representan dos de los 1.002 premios de la iniciativa. Los restantes corresponden a bonos de consumo para utilizar en supermercados aliados.

¿Qué otros premios entregará Colpensiones?

Ahorrar es Ganar 2026 también contempla 1.000 bonos de consumo de $1.580.000 cada uno, distribuidos en tres sorteos regionales:

- 16 de julio de 2026: 200 bonos.

- 17 de septiembre de 2026: 300 bonos.

- 19 de noviembre de 2026: 500 bonos.

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La distribución regional dependerá proporcionalmente del número de oportunidades de ganar registrado al cierre del periodo establecido para cumplir los requisitos de participación.

Cada bono tendrá al menos $1.570.000 destinados al consumo y podrá incluir hasta $10.000 para cubrir el gravamen a los movimientos financieros (GMF), sin exceder el valor total del premio. Estos incentivos tampoco se entregarán en efectivo.

¿Qué beneficios ofrece el programa BEPS?

Además de la convocatoria promocional, BEPS permite ahorrar voluntariamente para obtener un ingreso durante la vejez. Para quienes alcancen la edad de retiro, cumplan las condiciones y opten por recibir un ingreso vitalicio cada dos meses, el programa contempla un subsidio estatal equivalente al 20% de los ahorros, sujeto a las reglas vigentes.

Ese incentivo puede incrementar el ingreso periódico o, de acuerdo con las condiciones del programa, destinarse total o parcialmente a la adquisición de un inmueble propio.

Colpensiones también contempla un seguro de vida y un auxilio funerario para quienes cumplan los requisitos correspondientes. Para acceder a esa cobertura durante 2027, la entidad señala que en 2026 se deben realizar al menos seis aportes o acumular un ahorro mínimo de $350.200.

Es importante distinguir estos beneficios del sorteo Ahorrar es Ganar: mientras BEPS es un mecanismo de ahorro para la protección económica en la vejez, los bonos promocionales se asignan mediante sorteo y están sujetos a un reglamento específico.

Tomado de El Colombiano.

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