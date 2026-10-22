Halloween también abre oportunidades al campo de Colombia

Halloween es mucho más que disfraces y dulces, también es una celebración que puede dinamizar diversas actividades agroalimentarias.

Su impacto no se limita a la confitería, puede extenderse a la panadería, la repostería, las industrias de bebidas y helados, los restaurantes e incluso negocios vinculados con las flores y los productos decorativos de origen vegetal.

Según una encuesta de la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) del año pasado, el 73% de los consumidores planeaba celebrar esta fecha, lo que refleja su importancia comercial y las oportunidades que puede representar para diferentes sectores productivos.

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“Para Colombia, la oportunidad está en conectar esa diversidad productiva con las preferencias del consumidor”, afirmó el docente e investigador de la Especialización en Gestión de Agronegocios de Uniagraria, Julio Alejandro Franco.

De acuerdo con Franco, más allá de incrementar las ventas durante una temporada, estas celebraciones permiten identificar nuevos mercados, establecer alianzas comerciales y generar valor a lo largo de la cadena agroalimentaria.

Los sabores del campo en Halloween

Julio Alejandro Franco indicó que la diversidad agropecuaria colombiana ofrece múltiples materias primas para la confitería, la repostería y otras preparaciones asociadas a Halloween, así como productos apícolas y especies ornamentales.

Su aprovechamiento depende de las posibilidades comerciales y de las capacidades productivas de cada territorio. Entre los productos con potencial de participación en esta temporada se encuentran:

Cacao y caña de azúcar. Son materias primas importantes para la elaboración de chocolates, dulces y productos de confitería.

Son materias primas importantes para la elaboración de chocolates, dulces y productos de confitería. Leche, huevos y cereales . Se utilizan en distintas preparaciones de repostería y alimentos asociados a la celebración.

. Se utilizan en distintas preparaciones de repostería y alimentos asociados a la celebración. Frutas colombianas. La mora, el mango, la guayaba y el maracuyá pueden incorporarse en rellenos, bebidas, helados y productos de repostería.

La mora, el mango, la guayaba y el maracuyá pueden incorporarse en rellenos, bebidas, helados y productos de repostería. Ahuyama. Además de su relación simbólica con Halloween, ofrece posibilidades para la preparación de alimentos y productos gastronómicos.

Además de su relación simbólica con Halloween, ofrece posibilidades para la preparación de alimentos y productos gastronómicos. Hortalizas. Pueden incorporarse en diferentes preparaciones alimentarias de temporada, según sus características y posibilidades de uso.

Pueden incorporarse en diferentes preparaciones alimentarias de temporada, según sus características y posibilidades de uso. Miel de abejas. La apicultura puede vincularse a la elaboración de preparaciones artesanales, productos de panadería y algunas formulaciones de confitería.

La apicultura puede vincularse a la elaboración de preparaciones artesanales, productos de panadería y algunas formulaciones de confitería. Flores y especies ornamentales. Pueden utilizarse en decoraciones temáticas asociadas a la celebración.

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“Esta variedad muestra que las oportunidades comerciales no se limitan a unos pocos cultivos. Sin embargo, no todos estos productos registran necesariamente un aumento de la demanda durante octubre; por ello, es importante identificar cuáles tienen posibilidades reales de comercialización en cada territorio”, dijo Franco.

Las posibilidades incluyen desde dulces de frutas y chocolates con rellenos especiales hasta galletas, bebidas, snacks y productos de repostería temática. También existe un campo interesante en el aprovechamiento de subproductos agrícolas.

Por ejemplo, algunas cáscaras de frutas pueden investigarse como fuentes de fibra alimentaria y determinados residuos del procesamiento vegetal pueden aprovecharse para obtener pigmentos u otros compuestos de interés industrial.

Estas alternativas permiten explorar nuevas oportunidades de negocio y reducir desperdicios, siempre que sean tecnológica y económicamente viables y cumplan las condiciones sanitarias correspondientes.

“Esto conecta la innovación con la economía circular, al explorar alternativas para aprovechar mejor los recursos y reducir desperdicios”, agregó el investigador.

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Para los pequeños productores y emprendimientos rurales, estas iniciativas pueden abrir oportunidades de comercialización y generación de ingresos. Sin embargo, transformar una buena idea en un negocio viable requiere conocer al consumidor, calcular los costos, garantizar la calidad y establecer alianzas que faciliten el acceso a nuevos mercados.

Innovación alimentaria

Halloween demuestra que la innovación alimentaria no depende únicamente de crear nuevos productos. También surge de combinar ingredientes, desarrollar sabores, modificar presentaciones y construir experiencias atractivas para los consumidores.

Un ejemplo colombiano es la paleta Drácula, que ha evolucionado desde un helado de temporada hacia una propuesta comercial que incluye chocolates, galletas, malteadas y otras categorías alimentarias.

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Para Halloween de 2026, Meals de Colombia se fijó como meta superar los 12 millones de paletas vendidas, lo que ilustra el alcance comercial que puede adquirir una propuesta vinculada con esta celebración.

Para los emprendimientos colombianos también hay oportunidades en combinaciones como chocolate con café, gomitas de frutas tropicales o productos de repostería con ingredientes regionales. Los empaques temáticos, las presentaciones pequeñas y las historias sobre el origen de las materias primas pueden fortalecer su diferenciación.

Asimismo, el uso de colorantes de origen vegetal abre posibilidades de innovación, siempre que se garantice su estabilidad e inocuidad.

“La innovación no siempre consiste en crear algo completamente nuevo. También está en combinar ingredientes, mejorar las presentaciones y encontrar nuevas maneras de llevar al consumidor aquello que nuestros territorios saben producir. Un empaque, por ejemplo, puede contar la historia de un alimento, destacar su origen y convertirse en una forma de diferenciarlo en el mercado”, concluyó Franco.

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