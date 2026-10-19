Penalizar consumo de energía puede encarecer hasta 10% la producción de carbón en Norte de Santander y otras regiones

Las nuevas medidas de Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) podrían afectar la producción de carbón, el abastecimiento de las centrales termoeléctricas y la seguridad energética del país, porque dicha normativa establece incentivos al ahorro de energía, pero contempla penalizaciones por consumos superiores a las metas asignadas.

La advertencia la hizo la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) al Gobierno Nacional, a través de la REG y el Ministerio de Minas y Energía, en relación a las Resoluciones CREG 101 120 y 101 126 de 2026.

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El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, solicitó revisar las penalizaciones al consumo de electricidad que, de aplicarse a la pequeña y mediana minería de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander y Córdoba, podrían incrementar hasta en un 10% sus costos de producción, afectando la competitividad de las empresas que suministran carbón térmico al mercado nacional, indispensable para garantizar la seguridad energética.

La medida establece un recargo del 70% sobre la tarifa de referencia para el consumo que supere el 110% de la meta individual asignada a determinados usuarios industriales regulados.

Sin embargo, según Cante, las metas se calcularon con base en un período de fuerte contracción de la actividad carbonífera, por lo que la recuperación de la producción durante 2026 podría traducirse en penalizaciones, incluso cuando responda a mayores niveles de operación y no necesariamente a ineficiencias energéticas.

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“Ahorrar energía es necesario, pero encarecer la producción del carbón que demandan las termoeléctricas puede tener consecuencias inesperadas para garantizar el suministro eléctrico que requiere el país”, afirmó el presidente ejecutivo de Fenalcarbón.

El líder gremial expresó que pusieron esta situación en conocimiento del Gobierno y solicitaron una solución regulatoria que evite poner en riesgo la competitividad de los productores y la confiabilidad del sistema eléctrico.

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“Proteger la seguridad energética también implica garantizar la capacidad de producir el carbón que Colombia necesita”, recalcó Carlos Cante.

Ante este escenario, Fenalcarbón pidió excluir a la industria del carbón del esquema de penalizaciones o, alternativamente, establecer una metodología diferenciada que reconozca sus ciclos productivos y condiciones reales de operación.

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