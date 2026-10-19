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De 73 búfalos a un negocio de lácteos: proyecto de firmantes de paz en Cúcuta recibe más de $50 millones
Con el apoyo de Ayuda en Acción y la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), Bufapaz recibió maquinaria y equipos para fortalecer su producción de lácteos.
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Proyecto Bufapaz. Foto: Ayuda en Acción
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Lunes, 19 de Octubre de 2026

La semana pasada en la vereda de Oripaya, zona rural de Cúcuta, la fundación Ayuda en Acción junto con la Agencia Extremeña de Cooperación  Internacional para el Desarrollo (AEXCID) hizo la entrega de una capitalización por más de 50 millones de pesos a la bufalera Bufapaz.

Entre los recursos entregados se encuentran: una moto tipo carguero, un congelador horizontal, tres guadañas, una fumigadora a motor, cinco comederos para los búfalos, una pica pasto, trajes de seguridad y uniformes para cada uno de los integrantes con el fin de apoyar y fortalecer económicamente a los firmantes de paz. 

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Los promotores de la iniciativa

Trinidad Álvarez, delegada de Ayuda en Acción en Extremadura (España) y técnica de cooperación española, estuvo presente en la entrega de estas herramientas y en charla con La Opinión, explicó sobre el proceso que ha ejecutado la fundación en conjunto con los excombatientes dentro de los acuerdos de la firma de paz. 

“La iniciativa llegó a la AEXCID a través de un proceso continuo de diálogo institucional, identificación de oportunidades y formulación de propuestas alineadas con las prioridades de la agencia y con las necesidades detectadas en los territorios de intervención”, afirmó Álvarez. 

Esta capitalización representa una de las más grandes por parte de la fundación en Norte de Santander.

“La financiación de estos proyectos se concede mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, en el que las entidades solicitantes presentan sus iniciativas y estas son valoradas conforme a criterios técnicos previamente establecidos en la convocatoria”, declaró Trinidad. 

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Asociaciones beneficiadas 

Los principales beneficiados de esta iniciativa son la bufalera Bufapaz, la Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización del Catatumbo (Comprocat) y los firmantes de paz que hacen parte de la comunidad.

“Las ayudas de la fundación han permitido que avancemos como organización”, manifestó José Manuel Coronel García, presidente de Comprocat

Entre los lácteos que produce Bufapaz, destacan: yogurt cremoso, yogurt griego, queso de búfala, queso ricotta, queso prensado, queso labneh, leche de búfala y arequipe.

Además de ser una iniciativa económica, el proyecto busca contribuir a la sustitución de cultivos ilícitos y brindar una segunda oportunidad a toda la comunidad. Actualmente, sus integrantes adelantan el proceso para legalizar la marca, de acuerdo con las normativas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Además de la bufalera, la cooperativa tiene en marcha un proyecto de piscicultura. 

El proyecto de la explotación bufalina nace en el Valle del río Cimitarra en el nororiente colombiano en el año 2000. Pasando por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y finalmente después de la firma del acuerdo de paz, los firmantes recibieron un capital semilla de 73 búfalos (70 hembras y 3 machos) en el año 2021. 

Entrega de capitalización a Bufapaz. Foto: Ayuda en Acción
Entrega de capitalización a Bufapaz. Foto: Ayuda en Acción
La capitalización superó los 50 millones de pesos. Foto: Ayuda en Acción
La capitalización superó los 50 millones de pesos. Foto: Ayuda en Acción
Fueron entregados uniformes y trajes de seguridad. Foto: Ayuda en Acción
Fueron entregados uniformes y trajes de seguridad. Foto: Ayuda en Acción
 

Proyección de Bufapaz 

Ayuda en Acción y la AEXCID consideran prioritario apoyar este proyecto ya que representa una iniciativa que conecta de manera directa la respuesta humanitaria con la construcción de paz y una segunda oportunidad de vida para la población afectada por el conflicto armado en el departamento de Norte de Santander.  

“La atención de Ayuda en Acción y la AEXCID hacia Bufapaz y Comprocat responde a su potencial para transformar una situación de vulnerabilidad y desplazamiento en una oportunidad de recuperación económica, integración comunitaria y consolidación de la paz”, señaló la delegada. 

El objetivo que tiene la fundación es que este proyecto se convierta en un referente de reincorporación socioeconómica exitoso, demostrando que los proyectos productivos liderados los firmantes del acuerdo de paz pueden generar empleo y oportunidades económicas sostenibles en contextos afectados por el conflicto.

“Les invitaríamos a verlo como un ejemplo de resiliencia, esfuerzo y transformación social. Es la evidencia de que la paz también se construye creando oportunidades económicas sostenibles”, finaliza Trinidad Álvarez. 

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Una oportunidad para comercializar

El viernes 30 de octubre en el parque La Victoria, participarán en la tercera edición de la Feria de emprendimientos EXPO+, impulsada por Ayuda en Acción en conjunto con AEXCID y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y socios MISEC. 

“EXPO+ se plantea como una estrategia integral para impulsar la integración, la resiliencia y el desarrollo económico de la población  colombiana en situación de vulnerabilidad”, dijo. 

Redacción: Joseph Delgado / Practicante de periodismo

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