De 73 búfalos a un negocio de lácteos: proyecto de firmantes de paz en Cúcuta recibe más de $50 millones

La semana pasada en la vereda de Oripaya, zona rural de Cúcuta, la fundación Ayuda en Acción junto con la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) hizo la entrega de una capitalización por más de 50 millones de pesos a la bufalera Bufapaz.

Entre los recursos entregados se encuentran: una moto tipo carguero, un congelador horizontal, tres guadañas, una fumigadora a motor, cinco comederos para los búfalos, una pica pasto, trajes de seguridad y uniformes para cada uno de los integrantes con el fin de apoyar y fortalecer económicamente a los firmantes de paz.

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Los promotores de la iniciativa

Trinidad Álvarez, delegada de Ayuda en Acción en Extremadura (España) y técnica de cooperación española, estuvo presente en la entrega de estas herramientas y en charla con La Opinión, explicó sobre el proceso que ha ejecutado la fundación en conjunto con los excombatientes dentro de los acuerdos de la firma de paz.

“La iniciativa llegó a la AEXCID a través de un proceso continuo de diálogo institucional, identificación de oportunidades y formulación de propuestas alineadas con las prioridades de la agencia y con las necesidades detectadas en los territorios de intervención”, afirmó Álvarez.

Esta capitalización representa una de las más grandes por parte de la fundación en Norte de Santander.

“La financiación de estos proyectos se concede mediante un procedimiento de concurrencia competitiva, en el que las entidades solicitantes presentan sus iniciativas y estas son valoradas conforme a criterios técnicos previamente establecidos en la convocatoria”, declaró Trinidad.

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Asociaciones beneficiadas

Los principales beneficiados de esta iniciativa son la bufalera Bufapaz, la Cooperativa Multiactiva de Producción y Comercialización del Catatumbo (Comprocat) y los firmantes de paz que hacen parte de la comunidad.

“Las ayudas de la fundación han permitido que avancemos como organización”, manifestó José Manuel Coronel García, presidente de Comprocat

Entre los lácteos que produce Bufapaz, destacan: yogurt cremoso, yogurt griego, queso de búfala, queso ricotta, queso prensado, queso labneh, leche de búfala y arequipe.

Además de ser una iniciativa económica, el proyecto busca contribuir a la sustitución de cultivos ilícitos y brindar una segunda oportunidad a toda la comunidad. Actualmente, sus integrantes adelantan el proceso para legalizar la marca, de acuerdo con las normativas del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Además de la bufalera, la cooperativa tiene en marcha un proyecto de piscicultura.

El proyecto de la explotación bufalina nace en el Valle del río Cimitarra en el nororiente colombiano en el año 2000. Pasando por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) y finalmente después de la firma del acuerdo de paz, los firmantes recibieron un capital semilla de 73 búfalos (70 hembras y 3 machos) en el año 2021.