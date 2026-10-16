Empresarios de Venezuela y Vietnam buscan negocios en Cúcuta

La reconstrucción de Venezuela tras los terremotos y la reactivación de su economía, en el marco de la transición política que vive el país desde el pasado 3 de enero, representan oportunidades tanto para los empresarios de la nación vecina como los de Colombia, quienes se reunieron durante dos días en Cúcuta.

Ayer terminó el cuarto Gran Encuentro de la Frontera-Visión Frontera 2026, en el hotel Casino Internacional, el cual convocó a empresarios, autoridades, gremios y expertos de ambos países en torno a una agenda académica, una rueda de negocios y una exposición con 54 participantes.

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La avícola Avimax fue una de las compañías que, en el marco de la vitrina comercial, logró una alianza con una organización para poner en el mercado venezolano purina para abastecer a los productores.

El gerente de la empresa, Jonathan Beltrán, resaltó que buscan fabricar este producto con la misma calidad que se produce en Colombia. Recordó que, tras la reapertura de la frontera (septiembre de 2022), fueron los primeros en exportar pollito de un día desde este país.

En ese entonces, de acuerdo con Beltrán, importaban a través de la frontera con Cúcuta 66.000 aves cada semana; ahora, son de 300.000 a 350.000 unidades, entre pollitos y huevos fértiles, que llevan a su planta de incubación. Su producción es distribuida en todo el país, principalmente en las regiones Oriente y Andina.

“También fuimos la primera empresa en bancarizar pagos internacionales, cuando estaban todas las sanciones activas de la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) de Estados Unidos para Venezuela. Hoy tenemos muchas más herramientas, gracias a Dios, para poder hacer estos pagos a nuestros proveedores de Colombia y de cualquier parte del mundo”, afirmó el líder corporativo.

Beltrán expresó que esperan que, en unos 12 meses, la relación comercial se haya normalizado totalmente. Dijo que la transición que viven los proyecta un crecimiento aún mayor, con la confianza que las empresas y los proveedores colombianos han depositado en ellos.

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Otra de las compañías que se sumó al evento vino de Asia en busca de entrar a los mercados de ambos países. Thibidi, el mayor fabricante de transformadores eléctricos de Vietnam fundado en 1980 y una trayectoria de 46 años, estrechó lazos con posibles clientes.

El subdirector general, Huynh Van Hung, informó que cubren el 70% del mercado de su país y exportan a Camboya, Filipinas, Tailandia, Malasia, Japón y Estados Unidos. Ahora, quieren expandirse en Sudamérica, con interés especial en esta frontera, así como en el resto de Colombia y Venezuela.

“Aunque en Colombia no tenemos mercado, porque llegamos hace poco, ya estamos establecidos y listos para proveer. Estamos buscando ser los principales proveedores de transformadores, debido a que tenemos una capacidad de 18.000 unidades de producción anual, que las queremos poner al servicio del sector eléctrico de Venezuela y Colombia”, añadió.

El representante de la compañía para América Latina, Elvis Palomino, enfatizó que, ven oportunidades en ambas naciones. No obstante, Colombia les ofrece un “mercado más estable, con una regulación más clara y mayores estabilidad legislativa y financiera”.

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Viceministra conoce el potencial de la frontera

La viceministra de Comercio Exterior, Sandra Carvajal Sáenz, recorrió la feria, conversó con los expositores y conoció el potencial que tiene la frontera para impulsar el comercio binacional.

El director de la Región Oriente de la Cámara Colombo Venezolana, Víctor Méndez, informó que conversaron con la funcionaria sobre los 30 años de la prórroga de la Zona Franca de Cúcuta y de sus operaciones, clave para el comercio internacional, así como de la necesidad de tener una aduana abierta las 24 horas.

“Ella estuvo muy receptiva. Le presentamos unos casos de éxito regionales, como los más de 45 millones de pollitos de un día que han salido de Cúcuta hacia Venezuela desde la reapertura de la frontera”, manifestó.

Méndez explicó que la rueda de negocios fue un plan piloto, con más de 120 citas, y que tanto esta como la muestra comercial cumplieron sus expectativas; solo la vitrina tuvo más de 900 visitantes. Recalcó que el encuentro también dinamizó los sectores gastronómicos y hoteleros, entre otros, de la economía local.

El evento fue organizado por este gremio, la Cámara de Integración Económica Venezolano Colombiana (Cavecol) y la Gobernación de Norte de Santander, con el fin de impulsar el comercio binacional, que cerró el año pasado en US$1.200 millones, según cifras oficiales. La meta es de US$1.600 millones en 2026.

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