Emprendedores de Villa del Rosario encontraron en las ferias una oportunidad para impulsar sus ventas

Más de 150 emprendedores de Villa del Rosario encontraron en el Festival Gastronómico de las Ferias y Fiestas de la Uva una oportunidad para impulsar sus ventas en medio de la desaceleración comercial que afecta a la frontera.

Durante cuatro días, los negocios de comidas, bebidas, artesanías, bisutería y otros productos aprovecharon la llegada de visitantes al Parque Grancolombiano de Villa Antigua para aumentar sus ingresos.

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El secretario de Hacienda, Diego Cárdenas Sánchez, estimó la llegada de 15.000 visitantes y que el movimiento económico generado durante el fin de semana pasado superó los $3.000 millones, al incluir las actividades gastronómicas, deportivas y culturales, así como la logística y los proveedores vinculados a la programación.

Se estimaron más de 15.000 visitantes en el Festival Gastronómico de Villa del Rosario. / Foto cortesía

Para algunos negocios, los resultados superaron las expectativas. Drink's, un emprendimiento de bebidas refrescantes creado por Camilo León hace dos años y medio, vendió durante los cuatro días del festival el equivalente a la mitad de sus ventas habituales de un mes.

León, quien promueve el lema ‘rosariense, compra rosariense’, expresó que el clima cálido favoreció la venta de sus sodas refrescantes.

Por su parte, Keila Martínez, representante del emprendimiento familiar Ohana Grill, mediante el cual ofrecen productos alimenticios al carbón como cocina oculta, recalcó que el evento superó sus expectativas.

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“Habíamos estimado vender entre 40 y 50 hamburguesas diarias, pero fueron entre 120 a 150, aparte de los choriperros y de longanizas. O sea, el triple de lo que pensábamos, porque la gente casi no nos conoce por ser cocina oculta”, añadió.

Martínez sostuvo que, gracias a su primera participación en una feria gastronómica, tomaron la decisión de establecer su primer punto físico de venta en las próximas semanas.

El impacto deportivo

A la par de la oferta gastronómica, el deporte fue protagonista con la organización de la primera Media Maratón del municipio, coordinada por Fabián Jaimes, junto a la Corporación Un Nuevo Tiempo.

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Jaimes informó que el evento comenzó el 10 de octubre con la carrera Running Kids, que reunió a cerca de 150 niños, mientras que el día 11 se realizó la carrera en las categorías de 5 K, 10K y 21 K, la cual entregó alrededor de $24 millones en premiación y contó con cerca de 900 inscritos; además, atrajo a entre 1.200 y 1.300 acompañantes y aficionados.

“Este flujo de personas dinamizó el sector hotelero, registrando huéspedes procedentes de Táchira, Bucaramanga, Cali y Medellín. Alrededor de 1.500 a 2.000 personas entraron al Festival Gastronómico, tras reclamar sus kits de competencia”, resaltó el organizador de la competencia.

El secretario de Hacienda, Diego Cárdenas Sánchez, el dinamismo que trajo la feria fue un importante generador de empleo temporal, con alrededor de 500 puestos de trabajo.

La seguridad del evento estuvo garantizada mediante la labor en conjunta de la Policía, el Ejército y una empresa de seguridad privada contratada para el control de los parqueaderos y la movilidad en esta zona céntrica.

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