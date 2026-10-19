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Ecopetrol declara desierta compra de gas importado para los próximos cinco años
La empresa aseguró que las ofertas no cumplían sus expectativas de rentabilidad y riesgo. Mientras busca alternativas de suministro, acelera proyectos propios para enfrentar el déficit de gas en el país.
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Colprensa
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Lunes, 19 de Octubre de 2026

Ecopetrol declaró desierto el proceso para la compra de gas natural licuado (GNL) por los próximos cinco años.

Según la entidad, las propuestas presentadas dentro del proceso, que fue abierto durante el Gobierno anterior, "no preservaban adecuadamente la competitividad del suministro, la rentabilidad esperada ni el nivel de riesgo aceptable".

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La empresa aseguró que continuará buscando otras alternativas competitivas de fuentes de abastecimiento importadas, pero a largo plazo la solución será la exploración de proyectos propios que garanticen el abastecimiento del país.

"La responsabilidad del gobierno anterior está en haber restringido las opciones futuras de exploración frente a un problema anunciado que exigía anticipación", afirmó Ecopetrol.

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La empresa informó que está acelerando el desarrollo de Sirius y de otros activos estratégicos que permitan resolver el déficit de abastecimiento heredado del anterior gobierno.

El suministro de gas natural licuado es crucial actualmente por la llegada del fenómeno de El Niño pues, ante la caída del nivel de los embalses con los cuales operan las hidroeléctricas, es el que abastece a las plantas termoeléctricas que en los próximos meses deberán operar a su máxima capacidad.

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