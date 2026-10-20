¿Es verdad que van a bajar el salario mínimo en Colombia?

No hay una decisión que ordene reducir el salario mínimo vigente. El Gobierno Nacional ha desmentido las versiones sobre una disminución y el salario de 2026 continúa en $1.750.905 mensuales.

“Desde el Gobierno Nacional no se ha ordenado su reducción y ningún trabajador debe devolver un solo peso de los salarios que ya recibió”, señaló Natalia Fuentes, ministra de Trabajo.

Lea: De 73 búfalos a un negocio de lácteos: proyecto de firmantes de paz en Cúcuta recibe más de $50 millones

Esa cartera indicó que los empleadores deben continuar pagando la totalidad de estos valores y que las nóminas canceladas en los meses anteriores corresponden legítimamente al trabajo realizado.

La sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional establece criterios para fijar el salario mínimo y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. En particular, el incremento debe considerar la inflación del año anterior, de manera que el sueldo no pierda capacidad de compra frente al aumento de los precios.

Para 2027, los analistas estiman que la inflación de 2026 podría ubicarse entre 6,7% y 7%. Ese indicador será uno de los referentes para discutir el próximo ajuste.

También se tendrán en cuenta las cifras de inflación y productividad que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Sin embargo, en Colombia no existe una regla que obligue a sumar automáticamente inflación y productividad para determinar el incremento. La Ley 278 de 1996 establece un mecanismo de concertación en el que participan el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras.

Si no llegan a un acuerdo antes del 15 de diciembre, el Gobierno debe fijar el salario mínimo por decreto, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la ley. Le puede interesar: Negocios verdes de Norte de Santander y Santander buscaron nuevos mercados en Cúcuta

¿Es cierto que podría bajar menos?

Sí. No obstante, la posibilidad de un aumento más moderado es distinta a una reducción del sueldo. En los últimos años, los incrementos del salario mínimo han tenido porcentajes de 10%, 12%, 16%, 12%, 9% y 23%. Para 2027, la expectativa es que el ajuste sea más moderado. Esto significa que el salario podría aumentar en una proporción inferior a la de algunos años recientes, sin que eso implique que los trabajadores reciban menos dinero que el año anterior. El porcentaje definitivo dependerá de la negociación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, así como de los criterios económicos y legales que deben considerarse para fijarlo.

Las demandas sobre el incremento del 23% es un riesgo

El Consejo de Estado debe resolver si fue legal el aumento de 23% del salario mínimo para 2026, establecido mediante el Decreto 1469 de 2025. Gremios demandantes, entre ellos Fenalco, han pedido que se anule esa decisión. A comienzos de octubre, el tribunal cerró la etapa probatoria, acumuló las demandas y ordenó que el proceso avanzara mediante sentencia anticipada. Todavía están pendientes los alegatos finales, el concepto del Ministerio Público y la sentencia que resolverá el fondo del caso. Por eso, aún no existe una decisión definitiva sobre la legalidad del incremento. Los expertos consideran poco probable que el tribunal resuelva de inmediato. Como antecedente, recuerdan que la última vez que se anuló un decreto de salario mínimo, el correspondiente a 2016, la decisión llegó en 2017, cuando el salario de ese año ya estaba definido.

¿Qué pasaría si la justicia declara ilegal el aumento del 23%?