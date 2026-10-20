¿Es verdad que van a bajar el salario mínimo en Colombia?

No hay una decisión que ordene reducir el salario mínimo vigente. El Gobierno Nacional ha desmentido las versiones sobre una disminución y el salario de 2026 continúa en $1.750.905 mensuales.
“Desde el Gobierno Nacional no se ha ordenado su reducción y ningún trabajador debe devolver un solo peso de los salarios que ya recibió”, señaló Natalia Fuentes, ministra de Trabajo.
La sentencia C-815 de 1999 de la Corte Constitucional establece criterios para fijar el salario mínimo y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. En particular, el incremento debe considerar la inflación del año anterior, de manera que el sueldo no pierda capacidad de compra frente al aumento de los precios.
Para 2027, los analistas estiman que la inflación de 2026 podría ubicarse entre 6,7% y 7%. Ese indicador será uno de los referentes para discutir el próximo ajuste.
También se tendrán en cuenta las cifras de inflación y productividad que publica el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Sin embargo, en Colombia no existe una regla que obligue a sumar automáticamente inflación y productividad para determinar el incremento. La Ley 278 de 1996 establece un mecanismo de concertación en el que participan el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras.
¿Es cierto que podría bajar menos?
Sí. No obstante, la posibilidad de un aumento más moderado es distinta a una reducción del sueldo.
En los últimos años, los incrementos del salario mínimo han tenido porcentajes de 10%, 12%, 16%, 12%, 9% y 23%. Para 2027, la expectativa es que el ajuste sea más moderado.
Esto significa que el salario podría aumentar en una proporción inferior a la de algunos años recientes, sin que eso implique que los trabajadores reciban menos dinero que el año anterior.
El porcentaje definitivo dependerá de la negociación entre el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras, así como de los criterios económicos y legales que deben considerarse para fijarlo.
Las demandas sobre el incremento del 23% es un riesgo
El Consejo de Estado debe resolver si fue legal el aumento de 23% del salario mínimo para 2026, establecido mediante el Decreto 1469 de 2025. Gremios demandantes, entre ellos Fenalco, han pedido que se anule esa decisión.
A comienzos de octubre, el tribunal cerró la etapa probatoria, acumuló las demandas y ordenó que el proceso avanzara mediante sentencia anticipada. Todavía están pendientes los alegatos finales, el concepto del Ministerio Público y la sentencia que resolverá el fondo del caso.
Por eso, aún no existe una decisión definitiva sobre la legalidad del incremento.
Los expertos consideran poco probable que el tribunal resuelva de inmediato. Como antecedente, recuerdan que la última vez que se anuló un decreto de salario mínimo, el correspondiente a 2016, la decisión llegó en 2017, cuando el salario de ese año ya estaba definido.
¿Qué pasaría si la justicia declara ilegal el aumento del 23%?
Si el Consejo de Estado determina que el decreto que fijó el incremento fue ilegal, podría haber consecuencias sobre la decisión cuestionada. Sin embargo, el alcance de esas consecuencias dependerá de lo que establezca la sentencia.
Infórmese: Así puede comparar las tasas de los créditos rotativos en Colombia antes de endeudarse
En febrero, el tribunal suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 y ordenó al Gobierno expedir, en un plazo de ocho días, un nuevo decreto con una justificación económica detallada. Entre los criterios que debía considerar estaban la meta de inflación del Banco de la República y la productividad.
El Gobierno respondió mediante el Decreto 159 de 2026, que estableció un aumento transitorio del salario mínimo.
Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado revocó la suspensión provisional al considerar que no se había demostrado un perjuicio concreto. Además, tuvo en cuenta que el decreto transitorio mantenía el mismo porcentaje y valor del incremento.
Esa decisión no resolvió el debate de fondo. La legalidad del aumento de 23% sigue pendiente de la sentencia definitiva.
El resultado definitivo dependerá de la decisión que adopte el Consejo de Estado sobre el decreto de 2025.
Con todo esto de fondo, es falso que el salario mínimo vaya a bajar. No hay ninguna decisión que ordene bajarlo. El salario de 2026 sigue en $1.750.905. El riesgo existe, a raíz de las demandas ante el Consejo de Estado, pero eso no sustenta la afirmación y tampoco es una realidad palpable hoy.
Con información de El Colombiano.
Únase a nuestro canal de WhatsApp y reciba las noticias directamente en su celular: https://whatsapp.com/channel/0029Va3v4pJ2f3ECBDYRM13