¿Piensa entrar al negocio de rentas cortas? El mercado supera los 141.000 alojamientos en Colombia

El mercado colombiano de rentas cortas continúa en expansión. El número de anuncios activos pasó de unos 94.000, en diciembre de 2023, a 138.340, en junio de 2026, lo que significó un crecimiento cercano al 47%.

Para septiembre, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos por Medio de Plataformas Digitales (Asohost) reportó 141.241 alojamientos listados en plataformas digitales, llevando el aumento acumulado desde finales de 2023 a cerca del 50%.

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Según el gremio, la demanda también crece, aunque los indicadores muestran un mercado más competido; entre julio de 2025 y junio de 2026 se registraron 12.53 millones de noches reservadas, 12% más que en el periodo anterior. Sin embargo, la ocupación promedio se ubicó en 34,4%, frente a 34,9% previamente, mientras la tarifa diaria promedio disminuyó 3,7%, de $334.483 a $322.272.

La cofundadora y COO de Ahead, Lina María Roa, indicó que las cifras muestran que el crecimiento de la categoría abre oportunidades, pero también obliga a evaluar con mayor detalle la viabilidad de cada proyecto.

La también cofundadora de ExpoHost, cuya edición 2026 se llevó a cabo hace dos semanas, dijo que, para propietarios, inversionistas o emprendedores que contemplan ingresar a este mercado, hay cinco variables que conviene revisar antes de tomar una decisión.

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La demanda local. El comportamiento nacional no necesariamente refleja lo que ocurre en cada ciudad, localidad o barrio. Antes de destinar un inmueble a rentas cortas, resulta clave analizar la oferta comparable, temporadas de mayor y menor demanda, tipo de viajero, conectividad, cercanía a zonas empresariales o turísticas y eventos que puedan modificar temporalmente la ocupación. Más que partir únicamente de cuánto cobra una propiedad cercana, el análisis debería considerar con qué frecuencia logra ocuparse y cómo se comporta la demanda durante diferentes momentos del año. Las reservas. Una de las principales diferencias entre una proyección y el resultado final está en los costos que rodean cada reserva. Comisiones de plataformas, servicios públicos, administración, limpieza, mantenimiento, reposición de elementos y periodos sin ocupación afectan el ingreso efectivo de una propiedad. El promedio nacional de ocupación de 34,4% demuestra por qué una proyección no debería construirse suponiendo que el inmueble permanecerá ocupado permanentemente. La regulación. Antes de publicar una propiedad, también es necesario revisar las obligaciones aplicables al alojamiento turístico. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo establece que los prestadores de servicios deben inscribirse en el Registro Nacional de Turismo (RNT) antes de iniciar la prestación, requisito que incluye a las viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje. El MinCIT publicó un proyecto de decreto para actualizar disposiciones relacionadas con el RNT y las obligaciones de los operadores de plataformas electrónicas o digitales de servicios turísticos. La administración. Una propiedad puede manejarse individualmente, pero escalar el número de unidades aumenta la complejidad. Gestión de reservas, definición de tarifas, atención al huésped, limpieza, mantenimiento, disponibilidad en diferentes plataformas y seguimiento financiero requieren tiempo y procesos. Antes de entrar al mercado conviene definir si la administración será directa o si será necesario recurrir a operadores especializados. Atracción del viajero. Con más de 141.000 alojamientos listados, competir únicamente por precio puede ser cada vez más difícil. Ubicación, diseño, facilidad del proceso de reserva, calidad del servicio, limpieza, comunicación, servicios adicionales y adaptación a perfiles específicos (como viajeros corporativos, familias o estadías prolongadas) pueden convertirse en elementos de diferenciación.

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Un mercado que se prepara para una nueva etapa

Estas discusiones adquieren relevancia ante las proyecciones del propio sector. Asohost estima que Colombia podría cerrar 2026 con entre 142.000 y 145.000 anuncios activos y alcanzar entre 149.000 y 155.000 en 2027, mientras la demanda anual podría ubicarse este año entre 12,8 y 13,3 millones de noches reservadas.

“El crecimiento de la oferta demuestra el interés que existe alrededor de este mercado, pero también eleva el nivel de competencia. Antes de entrar, es cada vez más importante entender la demanda, hacer las cuentas con escenarios realistas, conocer las reglas y definir cómo se va a operar y diferenciar la propiedad. La siguiente etapa del sector estará marcada no solo por cuántas unidades se incorporen, sino por la capacidad de gestionarlas de manera sostenible”, señaló Lina María Roa.

Analizar dónde está la demanda, cuánto puede generar realmente la propiedad, cuáles son las obligaciones para operar y cómo diferenciarse frente a una oferta creciente son decisiones que pueden determinar la viabilidad del negocio antes de recibir la primera reserva.

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