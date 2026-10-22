ProCúcuta propone un modelo regional de Casa Milagro para facilitar el acceso a vivienda propia

ProCúcuta busca que el programa Casa Milagro, anunciado por el Gobierno, tenga una estrategia específica para Norte de Santander y Santander, la cual permita articular recursos públicos y privados para facilitar el acceso a vivienda, promover la formalización de tierras y dinamizar la construcción.

De acuerdo con el director de Estrategia de ProCúcuta, Gustavo La-Rotta, la iniciativa, denominada Casa Milagro Santanderes, fue priorizada durante el encuentro regional del Departamento Nacional de Planeación (DNP) para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2026-2030, realizado en Cúcuta la semana pasada.

Lea además: ¿Riesgo de apagón en Colombia? Minhacienda pide $1,2 billones para subsidios eléctricos

Sin embargo, su avance dependerá de que la propuesta se traduzca en proyectos estructurados, fuentes de financiación y compromisos concretos de ejecución.

Para La-Rotta, el potencial de esta iniciativa supera la política habitacional. “La vivienda genera patrimonio para las familias, pero también moviliza construcción, empleo, industria, comercio, crédito y desarrollo urbano”, expresó.

El representante de ProCúcuta dijo que el desafío, ahora, es estructurar un modelo de concurrencia entre Nación, territorios, cajas de compensación, sector financiero y demás actores que permita convertir la política de vivienda en hogares efectivamente entregados.

El líder del centro de pensamiento explicó que Casa Milagro, liderada por el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, busca reactivar la economía y el sector que representa.

Según la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), entre enero y agosto se vendieron 105.226 unidades de vivienda nueva en el país, lo que representa una caída del 11,7% respeto a igual periodo del año pasado.

“Buscamos que el programa tenga un impacto grande en la región, enfatizando la reactivación económica de los sectores y subsectores relacionados con la construcción”, recalcó Gustavo La-Rotta.

Casa Milagro se orienta a familias de estratos 1, 2 y 3 sin propiedad previa que perciban ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos mensuales.

Le puede interesar: ¿Cuánto cuesta financiar una moto o un carro en Cúcuta y cómo calcular la cuota?

La-Rotta destacó que, además de contribuir a la adquisición de Viviendas de Interés Social (VIS) e Interés Prioritario (VIP), la iniciativa establece partidas destinadas al mejoramiento estructural de unidades usadas y la legalización de barrios.

“No obstante, lo que hace diferente a este subsidio es la articulación entre el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), las cajas de compensación y las entidades bancarias para recortar el costo del crédito hipotecario”, añadió Gustavo La-Rotta.

Gustavo La-Rotta señaló que el reto es lograr que las iniciativas priorizadas por Norte de Santander y Santander, durante las mesas de trabajo con el DNP, trasciendan y avancen hacia decisiones concretas de política pública, estructuración, financiación y ejecución.

“El ejercicio permitió encontrar coincidencias alrededor de varios de los grandes desafíos de los Santanderes. Pero la verdadera medida del éxito será lo que ocurra a partir de ahora: cuántas de estas iniciativas logramos convertir en proyectos incorporados al Plan Nacional de Desarrollo, con responsables, recursos, cronogramas y una ruta clara hacia su ejecución” concluyó.

Otras propuestas

Gustavo La-Rotta, director de Estrategia de ProCúcuta. / Foto: archivo

El director de Estrategia de ProCúcuta sostuvo que, para esta plataforma de acción que articula empresas, gremios, inversionistas, instituciones, academia y sociedad organizada, su propósito está enfocado en que las oportunidades estratégicas del territorio se materialicen en proyectos, inversión, alianzas y resultados.

Lea aquí: Aprobado el PGN de $634,9 billones: pendiente el ajuste fiscal que busca recortar $45 billones

Gustavo La-Rotta agregó que una de las coincidencias más importantes surgió en la mesa de Milagro Económico, donde fue priorizado el desarrollo de una plataforma estratégica para la transformación industrial y sostenible de sectores productivo: agroindustria, moda, minero-energético, materiales para la construcción, servicios, entre otros.

Resaltó que se priorizó el fortalecimiento de la seguridad en el departamento y la zona de frontera, como condición para la reactivación del comercio y la inversión empresarial, “visión que debe complementarse con infraestructura, tecnología, inteligencia, conectividad territorial y mejores condiciones para el desarrollo de economías legales”.

Otro de los asuntos es la situación financiera de las IPS frente a las obligaciones pendientes del sistema de salud, enfatizando en la necesidad de construir una estrategia de sostenibilidad y modernización de la red de salud de los Santanderes que permita sanear y estabilizar financieramente a quienes prestan los servicios.

Esta iniciativa coincide con la proposición de una Plataforma Regional de Transformación Agroindustrial, Bioenergética, Biotecnológica y Exportadora de los Santanderes.

“El reto de los Santanderes no es solamente producir más. Es capturar más valor de lo que ya producimos. Necesitamos transformar aquí, incorporar tecnología y biotecnología, aprovechar subproductos, desarrollar bioenergía, fortalecer proveedores, sofisticar nuestros productos y conectarlos con mercados nacionales e internacionales, aseguró.

El director de Estrategia de ProCúcuta, igualmente, informó que la palma puede constituir una de las cadenas tractoras, especialmente desde Norte de Santander, pero la plataforma estaría abierta a otras actividades estratégicas de ambos departamentos.

Lea también: El negocio detrás del partido de James Rodríguez y Nacional en Cúcuta

El Cínera, otra vez en la mesa

La actualización de los estudios del Embalse Multipropósito Cínera también fue priorizada durante el encuentro. La-Rotta señaló que este resultado permite recuperar la iniciativa bajo una lógica diferente.

“Cínera no puede continuar siendo un proyecto histórico que cada cierto tiempo regresa a la conversación regional. Tenemos que convertirlo nuevamente en un proyecto contemporáneoˮ, afirmó.

ProCúcuta propuso avanzar en una actualización integral de los estudios de factibilidad que permita revisar las condiciones actuales de demanda hídrica, hidrología, cambio climático, geología, sismicidad, componentes ambientales y sociales, costos, alternativas técnicas y modelo financiero.

Cínera debería integrarse, según La-Rotta, dentro de una estrategia más amplia de Seguridad Hídrica de los Santanderes, junto con protección de cuencas, abastecimiento, tratamiento de aguas residuales, reúso y gobernanza regional del agua.

También se priorizó la definición de un corredor estratégico multimodal que articule frontera, puertos, zonas francas y sistema ferroviario. “Tenemos que dejar de pensar carreteras, ferrocarriles, zonas francas, aeropuertos, frontera y acceso a puertos como proyectos independientes, sino en un verdadero sistema logístico regional, explicó La-Rotta.

Dentro de esa visión se planteó el Corredor Logístico Bogotá–Bucaramanga–Pamplona–Cúcuta, considerado estratégico para conectar la frontera oriental con los principales centros económicos del país. También el Circuito Vial del Oriente Cúcuta–Ocaña–Aguachica–San Alberto–Bucaramanga–Pamplona–Cúcuta, con conexión al sistema intermodal del río Magdalena.

Gustavo La-Rotta señaló que la región también tiene la oportunidad de construir una visión ferroviaria común alrededor del Tren del Catatumbo, en Norte de Santander, y el Tren del Carare, en Santander.

En el caso del Tren del Catatumbo, el siguiente paso debe concentrarse en avanzar desde los estudios existentes hacia nuevas etapas de factibilidad y estructuración.

Para el Tren del Carare, indicó, será necesario establecer o actualizar su hoja de ruta técnica de acuerdo con el estado real de madurez de los estudios disponibles.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion .