¿Riesgo de apagón en Colombia? Minhacienda pide $1,2 billones para subsidios eléctricos

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, solicitó al Congreso agilizar la aprobación de una adición presupuestal por $1,2 billones para financiar los subsidios eléctricos y contribuir a prevenir un apagón en Colombia.

El funcionario hizo el llamado durante un debate sobre la situación energética del país, en el que también defendió la exploración de petróleo y gas como fuente de ingresos fiscales y recursos para la inversión social.

“El Gobierno está empeñado en evitar el apagón. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para que eso no suceda, pero necesitamos el apoyo del Congreso”, afirmó.

Minhacienda defiende la exploración de petróleo y gas

Gómez Martínez sostuvo que Colombia no debería renunciar al aprovechamiento responsable de sus recursos naturales, especialmente ante los niveles de pobreza y las necesidades de financiación del gasto social y el desarrollo regional.

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“Dejar el petróleo enterrado o el gas en las profundidades no genera riqueza para los colombianos; al revés, nos empobrece”, señaló.

El ministro explicó que la exploración de hidrocarburos requiere inversiones considerables, estabilidad jurídica y políticas de largo plazo que permitan recuperar la capacidad de producción nacional y reducir la dependencia del gas importado, cuyo precio es significativamente superior al del combustible producido en Colombia.

En ese sentido, insistió en la necesidad de garantizar continuidad en las decisiones del sector energético. “No solo se necesita diversificar las fuentes, sino que se necesita continuidad en las políticas”, afirmó.

Menor producción de hidrocarburos afecta las regalías regionales

El jefe de la cartera de Hacienda también advirtió que la disminución de la producción de petróleo y gas afecta los ingresos por regalías que reciben departamentos y municipios, lo que puede limitar los recursos disponibles para financiar programas sociales y proyectos de desarrollo regional.

Por ello, defendió el fortalecimiento de la exploración como una medida para impulsar la generación de riqueza y preservar los ingresos que los hidrocarburos aportan a las finanzas públicas nacionales y territoriales.

Tomado de El Colombiano.

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