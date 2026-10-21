Confirman cierre definitivo del colegio donde estudiaba Valeria Afanador en Cajicá, Cundinamarca

En una decisión de segunda instancia, la Secretaría de Educación de Cundinamarca confirmó el cierre definitivo del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, institución donde estudiaba Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down que fue hallada sin vida en el río Frío, tras permanecer bajo el cuidado del personal educativo.

La Resolución 007360 del 14 de octubre de 2026 rechazó la apelación presentada por la institución, al considerar que se incumplió el deber de cuidado y de protección especial, lo que evidenció fallas y omisiones. Además, se indicó que la cancelación de la licencia de funcionamiento se hará efectiva al finalizar el calendario académico del año lectivo 2026.

Respecto a la situación de los estudiantes matriculados, la rectoría de la institución deberá presentar, antes del 31 de octubre, un plan para reubicarlos. El Plan de Reubicación de Estudiantes deberá incluir las características individuales de cada alumno y los mecanismos de acompañamiento psicosocial durante el proceso de transición.

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Como mínimo, el Plan de Reubicación de Estudiantes debe contener lo siguiente:

1. Caracterización individual de cada estudiante.

2. Enfoque diferencial para quienes presenten discapacidad, necesidades educativas especiales o procesos terapéuticos en curso.

3. Protocolos de prevención de la estigmatización y del ciberacoso frente a los estudiantes provenientes del establecimiento.

4. Mecanismos de acompañamiento psicosocial durante el proceso de transición.

Caso Valeria Afanador

Una investigación de la Fiscalía General de la Nación estableció que Valeria salió de su salón a las 9:54 de la mañana del 12 de agosto de 2025 y abandonó las instalaciones del colegio mientras estaba bajo el cuidado de una docente. Según la investigación, la niña pasó por una malla que separaba la institución de una zona exterior próxima al río Frío.

El personal del colegio inició su búsqueda y luego alertó a las autoridades. Sin embargo, la demora en reportar su desaparición fue uno de los aspectos cuestionados en el caso. El cuerpo de Valeria fue hallado el 29 de agosto de 2025 en ese afluente, tras 18 días de búsqueda, en una zona que ya había sido inspeccionada.

El informe de Medicina Legal determinó que Valeria murió por ahogamiento y que no se encontraron signos de violencia física. En cuanto al proceso penal, la Fiscalía imputó el delito de homicidio culposo a una docente y al encargado de infraestructura de la institución, con el fin de establecer sus posibles responsabilidades en los hechos.

Tomado de El Colombiano.

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