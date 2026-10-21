Gobierno expedirá por decreto el Presupuesto 2027 por $634,9 billones

El Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella respondió a los cuestionamientos sobre un supuesto vicio de trámite en el Presupuesto General de la Nación de 2027 y aseguró que el proyecto no fue hundido ni rechazado por el Congreso.

En un video publicado en las cuentas oficiales de la Presidencia, el vicepresidente José Manuel Restrepo, acompañado por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, explicó que el presupuesto se expedirá por decreto por un monto de $634,9 billones, con las modificaciones aprobadas en primer debate.

“El Gobierno Nacional aclara que el Presupuesto General de la Nación no fue hundido ni rechazado por el Congreso”, afirmó Restrepo en el pronunciamiento oficial.

La declaración se conoce en medio del debate sobre el trámite legislativo del presupuesto y los cuestionamientos relacionados con posibles irregularidades en el procedimiento de aprobación.

Gobierno De la Espriella responde a críticas por el trámite del Presupuesto 2027

El vicepresidente Restrepo defendió la expedición por decreto del Presupuesto General de la Nación de 2027 y aseguró que el proyecto fue discutido y aprobado por la mayoría de los congresistas en ambas cámaras.

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Según explicó, las diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado sobre un artículo impidieron conciliar ese punto, por lo que se aplicará el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

“Es indispensable aclarar a la opinión pública que el presupuesto fue discutido y aprobado por la mayoría de los parlamentarios en ambas corporaciones. No ha sido ni hundido ni tumbado por nadie”, afirmó.

Restrepo explicó que, debido a las diferencias entre las dos cámaras sobre uno de los artículos, que no alcanzó a ser conciliado, el Gobierno aplicará la disposición del Estatuto Orgánico del Presupuesto para expedir el proyecto con los cambios aprobados durante el primer debate.

“Por un error de trámite en un artículo en el que hubo diferencias entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República que no alcanzaron a ser conciliadas, es necesario ratificar que, de acuerdo con el artículo 59 del Estatuto Orgánico del Presupuesto, regirá el proyecto que el Gobierno presentó, con las modificaciones aprobadas y discutidas por el Congreso en el primer debate”, señaló el vicepresidente.

Gobierno confirma que expedirá decreto por $634,9 billones

En este escenario de vía decreto para el Presupuesto, el monto total seguirá en $634,9 billones. ¿Por qué? Porque el es el mismo, tanto en el texto radicado por Hacienda, como en el aprobado en primer debate.

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Lo que cambia en términos prácticos con la expedición del gobierno, no es entonces el monto, sino los traslados presupuestales que regirán. De hecho, entre los recursos afectados estaría un traslado de $3 billones que se hizo del servicio de la deuda al al sector salud en el segundo debate.

En ese sentido, Restrepo confirmó que tanto el monto total de $634,9 billones como la distribución de los recursos y las facultades de traslado y reorientación presupuestal quedaron aprobados en el primer debate. “Por ello, el Gobierno Nacional en el día de hoy procederá a decretar dicho Presupuesto General de la Nación”, afirmó.

El vicepresidente también defendió el contenido de las partidas presupuestales y contrastó la propuesta actual con la presentada por el Gobierno anterior, que, según dijo, fue rechazada por el Congreso porque no contemplaba todos los recursos para el gasto social.

Mensaje del vicepresidente Restrepo a los mercados tras polémica por el presupuesto

Frente a los mercados financieros, Restrepo envió un mensaje a los inversionistas, los tenedores de bonos y la comunidad financiera internacional, al asegurar que el presupuesto recoge los ajustes fiscales que necesita el país.

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“A todos los inversionistas, a todos los tenedores de bonos, a la comunidad financiera internacional, un mensaje de tranquilidad, en el sentido de que este presupuesto que decretamos recoge el esfuerzo de verdad y de ajuste fiscal que hoy necesita el país”, manifestó.

El funcionario agregó “Continuaremos ahora con el proyecto de Ley de Rescate, que presentaremos próximamente al Congreso de la República y que busca seguir ordenando las finanzas públicas y garantizar el crecimiento de la economía colombiana. Y a todos los colombianos queremos enviarles un mensaje de tranquilidad, de confianza y de responsabilidad”, indicó.

Por último, Restrepo reiteró que la administración de Abelardo de la Espriella buscará conducir su política económica bajo criterios de transparencia y rigor técnico, con énfasis en las necesidades de los ciudadanos y la recuperación del crecimiento.

“Estamos convencidos de que un país que ordena sus finanzas, que habla con la verdad y que recupera la confianza vuelve a crecer. Y cuando Colombia crece, se abren oportunidades y se construye el verdadero progreso que merecemos todos los colombianos, sin distingo”, remató en su discurso.

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