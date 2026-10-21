Procuraduría vigiló nueve elecciones atípicas en Colombia durante 2026

Nueve elecciones atípicas ha vigilado la Procuraduría General de la Nación en 2026 y 28 desde 2025.
Los nueve procesos electorales acompañados este año tenían como propósito elegir a ocho alcaldes y un gobernador que por distintos motivos tuvieron que retirarse de sus cargos.
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Estos funcionarios fueron los alcaldes de Girón y Concepción (Santander), Ponedera (Atlántico), Sitionuevo (Magdalena), Fonseca (La Guajira), Gigante (Huila), Tunja (Boyacá) y Cartago (Valle del Cauca), y el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.