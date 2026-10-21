Procuraduría vigiló nueve elecciones atípicas en Colombia durante 2026

Los procesos supervisados incluyeron desde la expedición de la convocatoria a votaciones hasta la declaratoria de las elecciones, incluyendo la vigilancia sobre la preparación logística y los soportes tecnológicos utilizados en las diferentes etapas del proceso electoral.

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El Ministerio Público también estuvo presente en los puestos de votación y las diligencias de escrutinio.



La vigilancia incluyó el uso del aplicativo Paz Electoral, una herramienta con la cual los funcionarios reportaron en tiempo real las tareas de vigilancia y la recepción de quejas durante las jornadas electorales.

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