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Procuraduría vigiló nueve elecciones atípicas en Colombia durante 2026
Los comicios permitieron elegir ocho alcaldes y un gobernador. Desde 2025, el Ministerio Público ha acompañado 28 procesos electorales de este tipo, con seguimiento a la logística, los escrutinios y las quejas ciudadanas.
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crojas
Procuraduría vigiló nueve elecciones atípicas en Colombia durante 2026
Colprensa
Colprensa
Miércoles, 21 de Octubre de 2026

Nueve elecciones atípicas ha vigilado la Procuraduría General de la Nación en 2026 y 28 desde 2025.

Los nueve procesos electorales acompañados este año tenían como propósito elegir a ocho alcaldes y un gobernador que por distintos motivos tuvieron que retirarse de sus cargos.

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Estos funcionarios fueron los alcaldes de Girón y Concepción (Santander), Ponedera (Atlántico), Sitionuevo (Magdalena), Fonseca (La Guajira), Gigante (Huila), Tunja (Boyacá) y Cartago (Valle del Cauca), y el gobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

 

Los procesos supervisados incluyeron desde la expedición de la convocatoria a votaciones hasta la declaratoria de las elecciones, incluyendo la vigilancia sobre la preparación logística y los soportes tecnológicos utilizados en las diferentes etapas del proceso electoral.

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El Ministerio Público también estuvo presente en los puestos de votación y las diligencias de escrutinio.

La vigilancia incluyó el uso del aplicativo Paz Electoral, una herramienta con la cual los funcionarios reportaron en tiempo real las tareas de vigilancia y la recepción de quejas durante las jornadas electorales.

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