Emprendedores colombianos podrán viajar gratis a Estados Unidos: así pueden aplicar

Los emprendedores colombianos tendrán una oportunidad para fortalecer sus negocios y ampliar sus redes de contacto internacionales. La Embajada de Estados Unidos en Colombia abrió la convocatoria para la edición 2027 del Programa Jóvenes Líderes de las Américas (YLAI), una iniciativa que ofrece un intercambio de cuatro semanas con financiación completa del Gobierno estadounidense.

La convocatoria está dirigida a personas que cumplan con los requisitos de edad, experiencia empresarial y dominio del inglés. Los seleccionados podrán conocer de cerca el funcionamiento de empresas estadounidenses, participar en actividades de formación y recibir acompañamiento de expertos para impulsar sus proyectos.

El Programa Jóvenes Líderes de las Américas es una iniciativa del Departamento de Estado de Estados Unidos que busca desarrollar las capacidades de liderazgo y emprendimiento de jóvenes de América Latina y el Caribe, además de promover vínculos profesionales con el sector empresarial estadounidense.

La edición de 2027 se llevará a cabo entre junio y julio en Estados Unidos. Durante cuatro semanas, los participantes tendrán acceso a experiencias prácticas en empresas, mentorías especializadas, espacios de capacitación y oportunidades para establecer contactos con empresarios y otros líderes.

Entre los sectores que tendrán especial interés en esta edición se encuentran la inteligencia artificial, la manufactura, la biotecnología, la tecnología agrícola y las cadenas de suministro.

Uno de los principales atractivos de la iniciativa es que el Gobierno de Estados Unidos cubre los gastos de viaje, alojamiento, alimentación y actividades de formación. Asimismo, contempla apoyo para la obtención de la visa J-1 y la participación en un foro de cierre en Washington, D. C.

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¿Cuándo cierra la convocatoria para colombianos?

De acuerdo con la información de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, las postulaciones para el programa YLAI 2027 estarán disponibles desde el 9 de octubre hasta el 8 de noviembre de 2026.

La selección se realizará teniendo en cuenta los méritos de los aspirantes, su experiencia como emprendedores, sus capacidades de liderazgo y el compromiso con el crecimiento de sus negocios y el desarrollo de sus comunidades.

Requisitos para participar en el intercambio

Los interesados deben cumplir con las siguientes condiciones para presentar su candidatura:

Tener entre 25 y 35 años al 1 de enero de 2027.

Ser ciudadanos colombianos y residir en Colombia.

Ser propietarios o contar con un emprendimiento o negocio con fines de lucro que tenga al menos dos años de trayectoria demostrable.

Dominar el inglés hablado y escrito, ya que el proceso de selección y las entrevistas se realizarán en ese idioma.

Ser elegibles para obtener una visa J-1.

Tener disponibilidad para viajar a Estados Unidos entre junio y julio de 2027.

No ser ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes de ese país.

¿Cómo postularse al programa YLAI?

Los emprendedores que cumplan con las condiciones pueden diligenciar el formulario de inscripción en el sitio web oficial del programa: https://ylai.state.gov/apply.

La postulación es gratuita y el intercambio cuenta con financiación completa del Gobierno de Estados Unidos, con el apoyo de IREX para su implementación. Los aspirantes deben completar el proceso antes del 8 de noviembre de 2026.

Para resolver dudas relacionadas con la inscripción, los interesados pueden escribir al correo electrónico apply.ylaifellowship@irex.org.

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