Capturan en Pereira a hombre señalado de amenazar de muerte a la primera dama, Ana Lucía Pineda

Un hombre señalado de enviar amenazas contra la primera dama, Ana Lucía Pineda Arachán, fue capturado en Pereira, Risaralda, durante un operativo de la Policía Nacional.

La Fiscalía informó que el detenido será presentado ante un juez de control de garantías para la imputación de cargos por el delito de amenazas agravadas.

De acuerdo con el ente investigador, las primeras verificaciones técnicas apuntan a que el señalado habría utilizado una cuenta anónima de Instagram para publicar un mensaje intimidatorio dirigido contra la vida de Pineda Arachán y su familia.

Los hechos fueron denunciados y puestos en conocimiento de las autoridades judiciales. La captura se produjo durante una diligencia de allanamiento, en la que los uniformados también incautaron un computador y un teléfono celular.

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Según la Fiscalía, ambos dispositivos contienen información que podría contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y al avance de las labores investigativas.

El material tecnológico será relevante para profundizar en las verificaciones sobre las publicaciones denunciadas y establecer las circunstancias en las que se habría producido la amenaza.

Otra investigación por publicaciones contra la primera dama

El caso se conoce en medio de otra indagación de la Fiscalía relacionada con mensajes difundidos en redes sociales contra la primera dama.

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El pasado 13 de octubre, el organismo abrió una investigación contra el caricaturista Julio César González Quiceno, conocido como Matador, por varias publicaciones en las que se refirió a Pineda Arachán.

Entre los mensajes cuestionados, el caricaturista utilizó expresiones como “ratita” y “pati raquítica”. Las publicaciones generaron rechazo por parte del Gobierno, que las calificó como ofensivas y discriminatorias, y pidió a la Fiscalía determinar si podían constituir una conducta sancionable.

Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Violencias Basadas en Género asumió el caso por el presunto delito de injuria agravada.

Además, la firma de abogados De la Espriella Lawyers anunció acciones legales contra el caricaturista, al considerar que sus publicaciones atentaban contra la dignidad de la primera dama.

Aunque ambos casos tienen como punto común las publicaciones en redes sociales dirigidas contra Pineda Arachán, corresponden a actuaciones distintas: una está relacionada con presuntas amenazas contra su vida y la de su familia, mientras que la otra se centra en expresiones difundidas públicamente.

La Fiscalía ya avanza en las actuaciones judiciales correspondientes para esclarecer los hechos y determinar las posibles responsabilidades penales.

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