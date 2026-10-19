Condenan a 37 años a asesinos del universitario Jaime Moreno en Halloween; su familia exigió mayor pena

A 37 años y seis meses de cárcel fueron condenados los asesinos del estudiante universitario Jaime Esteban Moreno Jaramillo, a quien le quitaron la vida a golpes tras una fiesta de Halloween en Bogotá, en un hecho que causó una profunda indignación en la sociedad colombiana.

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La Fiscalía informó este lunes que los sentenciados fueron Juan Carlos Suárez Ortiz y Ricardo Rafael González Castro, luego de un juicio oral de varias semanas, en el que la prueba reina fue la grabación del homicidio, registrada en cámaras de vigilancia de la localidad de Barrios Unidos.

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