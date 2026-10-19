Presidente De la Espriella confirma incautación de 7,6 toneladas de cocaína en Cartagena

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la incautación de 7,6 toneladas de cocaína en el puerto de Cartagena, un resultado que calificó como el mayor decomiso de este tipo registrado en la terminal marítima durante los últimos 10 años.

A través de una publicación en su cuenta de X, el mandatario señaló que el operativo fue realizado por la Policía Nacional, mediante la Dirección de Antinarcóticos (DIRAN), en el marco de la Estrategia Esmeralda.

Según la información divulgada por el presidente, el cargamento estaba camuflado mediante una mezcla de cocaína con panela pulverizada, una modalidad que habría sido utilizada para intentar evadir los controles de las autoridades portuarias.

Así habrían ocultado la cocaína en el puerto de Cartagena

De acuerdo con la publicación presidencial, los responsables del cargamento mezclaron el estupefaciente con panela pulverizada para dificultar su detección durante los controles de inspección de mercancías.

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El hallazgo se habría producido durante las labores de la Dirección de Antinarcóticos en el puerto de Cartagena, aunque en el mensaje divulgado no se detallaron la procedencia del cargamento, su destino ni las circunstancias específicas en las que fue detectado.

¿Cuál sería el valor de las 7,6 toneladas de cocaína incautadas?

En su publicación, el presidente aseguró que el decomiso representa una afectación superior a los $42.000 millones para las finanzas de las organizaciones criminales.

También afirmó que la operación evitó que más de 19 millones de dosis de cocaína llegaran a las calles.

De la Espriella destacó el trabajo de los integrantes de la Policía Nacional y aseguró que el Gobierno mantendrá las acciones contra las redes dedicadas al narcotráfico.

“Que les quede claro a los narcotraficantes: no importa cómo escondan la droga ni qué métodos utilicen para intentar engañar a nuestras autoridades. ¡Los vamos a encontrar y les vamos a golpear donde más les duele: en sus estructuras y en sus finanzas!”, expresó.

El mandatario también afirmó que en Colombia se acabó la complacencia con el narcotráfico.

La confirmación oficial de la cantidad incautada, el valor estimado del cargamento y los detalles del procedimiento permitirá precisar el alcance del operativo.