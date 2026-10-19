Helicóptero del Ejército se accidentó en el Cauca con al menos 15 personas a bordo

Cuatro uniformados que viajaban en el helicóptero Black Hawk del Ejército Nacional, accidentado este lunes en Cauca, sufrieron fracturas, pero, por fortuna, no se presentaron víctimas.

El helicóptero, de matrícula EJC 2175, cubría la ruta entre Popayán e Inzá, Cauca, realizaba operaciones de abastecimiento y transporte de personal.

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A bordo iban 15 pasajeros a bordo, entre los cuales estaban un suboficial y 14 soldados profesionales del pelotón Báltico 2, y cuatro tripulantes.



El Ejército informó que los heridos están recibiendo atención médica y su estado de salud según el parte médico es estable.



Así mismo, que, de acuerdo con los protocolos se desplaza un equipo de especialistas y técnicos para el inicio de las investigaciones y determinar las causas de lo ocurrido.