Deslizamiento en mina de oro en Nariño deja nueve fallecidos y decenas de desaparecidos

Un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, deja hasta el momento nueve personas fallecidas.



Aunque no se tiene confirmación sobre el número de personas afectadas por el deslizamiento, versiones preliminares indican que cerca de 30 personas permanecen desaparecidas.



El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, informó que tan pronto se registró la tragedia en la mina de explotación artesanal no formal, ubicada en el sector de Chambergo, fueron activados los protocolos necesarios para atender la situación.



Según informó Escobar, la Gobernación ya se encuentra coordinando acciones con las autoridades locales y los organismo de socorro con el fin de avanzar en las labores de búsqueda, rescate y atención de las personas afectadas.

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“Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad de Iscuandé. En este momento, nuestra prioridad es proteger la vida, acompañar a las familias y garantizar una respuesta oportuna ante esta dolorosa emergencia”, concluyó el Gobernador de Nariño.

