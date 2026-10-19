La Opinión Colombia
Suscríbete
Cúcuta Deportes Colombia Región Judicial Economía Política Más
Elecciones 2023 Elecciones 2023 mobile
Colombia
5
Colombia
Deslizamiento en mina de oro en Nariño deja nueve fallecidos y decenas de desaparecidos
El deslizamiento ocurrió en una mina de explotación artesanal no formal en Iscuandé.
Authored by
cesarmuñoz
Iscuandé-Nariño.
Colprensa
Colprensa
Lunes, 19 de Octubre de 2026

Un deslizamiento de tierra en una mina de oro en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, deja hasta el momento nueve personas fallecidas.

Aunque no se tiene confirmación sobre el número de personas afectadas por el deslizamiento, versiones preliminares indican que cerca de 30 personas permanecen desaparecidas.

El Gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, informó que tan pronto se registró la tragedia en la mina de explotación artesanal no formal, ubicada en el sector de Chambergo, fueron activados los protocolos necesarios para atender la situación.

Según informó Escobar, la Gobernación ya se encuentra coordinando acciones con las autoridades locales y los organismo de socorro con el fin de avanzar en las labores de búsqueda, rescate y atención de las personas afectadas.

Lea aquí: Tutela contra el Museo Nacional lleva a un juzgado a ordenar la conservación de piezas retiradas

“Nuestra solidaridad con las familias de las víctimas y con toda la comunidad de Iscuandé. En este momento, nuestra prioridad es proteger la vida, acompañar a las familias y garantizar una respuesta oportuna ante esta dolorosa emergencia”, concluyó el Gobernador de Nariño.
 

La Defensoría del Pueblo, por su parte, hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para disponer de todos los recursos humanos, técnicos y logísticos necesarios para atender la emergencia.

Entre las prioridades señaladas por la institución se encuentra apoyo aéreo para el rescate y traslado de las personas heridas, la activación de la red hospitalaria y evaluación del traslado del buque hospital Benkos Biojó, ubicado en Guapi, para brindar atención médica en la zona, y la coordinación de los organismos de gestión del riesgo para las labores de búsqueda, rescate y atención humanitaria

“Expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas. Todos los esfuerzos deben concentrarse ahora en proteger la vida y atender esta emergencia”, señaló la Defensoría del Pueblo.

Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion 

Recomendados para ti
Temas del Día
Teo Accidente Libertadores
Teo Accidente Libertadores
Solo quedó el visor tras el violento choque contra un árbol que le costó la vida a Teo en Cúcuta
La Opinión
Mesa directiva del Concejo 2027, conformada por Guillermo León (presidente); Sergio Matamoros, Primer Vicepresidente, y Gimena C amacho, segunda vicepresidente./Foto: Cortesía
Mesa directiva del Concejo 2027, conformada por Guillermo León (presidente); Sergio Matamoros, Primer Vicepresidente, y Gimena C amacho, segunda vicepresidente./Foto: Cortesía
¿Se debilita la coalición de Jorge Acevedo en Cúcuta? La elección de la mesa directiva del Concejo dejó dudas sobre sus apoyos
Orlando Carvajal
Camila Osorio
Camila Osorio
Camila Osorio pone fin a su temporada 2026 por una lesión
Gustavo Contreras Sabogal