Mancuso señala a delegados de Petro de pedir acusaciones contra Uribe, De la Espriella y Vargas Lleras

El excomandante de las Autodefensas de Colombia, Salvatore Mancuso, señaló a delegados del presidente Gustavo Petro de pedirles acusar falsamente, con fines electorales, a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y a Germán Vargas Lleras.



Así lo señaló Mancuso al referirse a unas denuncias de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, sobre la realidad que buscaba el anterior gobierno en el que denomino 'El Pacto de Valledupar'.



"Delegados del gobierno nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras", señaló Mancuso en lo que era la antesala de la campaña presidencial.

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Según explicó el excomandante, él mismo cuadró ese encuentro con el expresidente Petro un año antes, con la finalidad de cerrar el proceso de Ralito y entregar un balance 20 años después de la desmovilización, en medio de la política de paz total.

Allí se iba a hablar de "la verdad, la reparación, los bienes entregados, la reintegración y cientos de hombres que siguen presos sin claridad jurídica y miles de víctimas sin reparar", como lo explica Mancuso.



No obstante, al llegar al encuentro fechado para octubre del 2025 en Valledupar, el excomandante de las AUC cuestionó como los delegados del Presidente como la exdirectora Angie Rodríguez y el asesor Víctor de Currea-Lugo les cambiaron las condiciones.



"Nos pidieron otra cosa, hablar públicamente contra esas tres personas, la respuesta fue una sola: nadie aceptó. Hubo molestia de parte nuestra y ahí se dañó el encuentro", aseguró Mancuso.

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El exjefe paramilitar afirmó que producto de esta negativa, el gobierno Petro decidió no convocar nunca más a la mesa de Ralito ni descubrir esa verdad que se había pactado inicialmente.



Y agregó "¿Que si fue orden del presidente? A mí nunca me lo pidió, pero eso lo responden ella, su asesor y el expresidente ante la justicia; si la Fiscalía me llama, voy. Es mi deber".



En una versión entregada por Rodríguez en un medio alternativo, confirmó estas acusaciones de Mancuso sobre el encuentro de Valledupar. "Una cosa era lo que estaba escrito en el papel y otra era las intenciones reales".



La exdirectora del Dapre confirmó que este encuentro lo organizó ella misma, con la finalidad de que todos los excomandantes de las AUC hablarán en contra del hoy presidente Abelardo de la Espriella, de Álvaro Uribe Vélez y de Germán Vargas Lleras.

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