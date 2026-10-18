¿Me dicen Tronchatoro? Sí, señor: directora del ICBF lanza fuertes mensajes tras protestas frente al Museo Nacional

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Carolina Restrepo, protagonizó un cruce de mensajes en redes sociales tras denunciar la presencia de menores de edad en las manifestaciones realizadas frente al Museo Nacional de Bogotá, en medio de la controversia por el retiro de varias obras de arte. La funcionaria aseguró que el Estado debe intervenir cuando los derechos de niños y adolescentes estén en riesgo.

La noche del sábado 17 de octubre, Restrepo se pronunció sobre las protestas convocadas alrededor del museo, luego de la decisión del Gobierno de retirar algunas piezas de la exposición, entre ellas, obras relacionadas con Carlos Pizarro. La directora afirmó que durante la jornada había menores de edad en el lugar y reaccionó con fuertes mensajes dirigidos a quienes cuestionaron su posición.

“A ver, a todos los machitos: ¿quieren enfrentarse? ¡Los espero de uno en uno!”, escribió en sus redes sociales.

En otra publicación agregó: “¿Me dicen Tronchatoro? Sí, señor. Y tumbo toros”.

La funcionaria también dejó clara su postura frente a cualquier situación que, según ella, pueda poner en peligro a la población infantil: “Con la niñez, no. Si quieren meterse con la niñez, se enfrentan conmigo. Aquí los espero”.

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Carolina Restrepo responde a críticas por sus mensajes

Ante las críticas, Restrepo defendió su reacción y aseguró que existe un doble estándar frente a las mujeres que expresan sus posiciones con firmeza.

“Si un hombre habla con firmeza, tiene carácter. Si una mujer lo hace, necesita un psiquiatra. Qué maravilla de feminismo. El de pancarta y pañoleta, que exige respeto para las mujeres, pero no soporta a una mujer que no se deja intimidar”, manifestó.

En otro mensaje publicado en X, la funcionaria insistió en que la protección de los menores es una responsabilidad legal del Estado y que el instituto actuará cuando identifique posibles vulneraciones.

“Los artículos 8, 9 y 11 del Código de la Infancia y la Adolescencia son un mandato legal, no una sugerencia; sus derechos prevalecen sobre cualquier otro interés. Desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ejerceremos nuestras competencias, en coordinación con las autoridades correspondientes, para garantizar su protección. Con la niñez y la adolescencia no se juega; sus derechos están por encima de todo”.

ICBF advierte sobre el uso de menores en manifestaciones

Restrepo reiteró que, durante la noche del sábado, habría observado la presencia de niños y adolescentes en las protestas frente al Museo Nacional. Según su versión, algunos manifestantes habrían recurrido a ellos para protegerse de posibles actuaciones de las autoridades.

“Toda la noche, ¿y para qué? Para protegerse ellos, para esconderse detrás de la niñez y después pretender justificarlo todo con el discurso de la protesta, de la censura o de lo que se les ocurra. Pero fíjense ustedes en algo todavía más peligroso. Durante años hemos denunciado cómo la guerrilla utiliza a la niñez como escudo en medio del conflicto armado, y ahora resulta que hay quienes parecen estar aprendiendo esas mismas prácticas para trasladarlas a nuestras calles".

La directora hizo un llamado a diferenciar el ejercicio del derecho a la protesta de cualquier conducta que pueda comprometer la seguridad de los menores.

“¿Se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Se dan cuenta de la barbaridad que significa utilizar a un niño para protegerse uno mismo? Porque una cosa es protestar, reclamar, levantar la voz, ejercer los derechos y otra, muy distinta, es esconderse detrás de un niño para no asumir las consecuencias de los propios actos. Eso tiene un nombre: Cobardía".

Finalmente, Restrepo insistió en que los niños no deben ser involucrados en confrontaciones entre manifestantes y autoridades, y cerró su pronunciamiento con un mensaje contundente:

“Los niños no son escudos, no son instrumentos de protesta, no son herramientas para desafiar a las autoridades ni para despertar simpatías. Son niños y punto. Y quien necesita esconderse detrás de un niño para demostrar su valentía, lo único que está demostrando es su propia cobardía. ¡Qué vergüenza! Muy machitos para provocar, pero muy cobardes para dar la cara. Con la niñez, no. Ni en la guerra ni en las calles".