“Estoy enterado de los negocios de su marido; a mí no me van a ver la cara”: Abelardo encaró a representante y gobernadora de San Andrés

El presidente Abelardo de la Espriella protagonizó un tenso momento durante su visita a San Andrés, donde confrontó directamente a la gobernadora, Girley Natacha Ordóñez Bowie, y a la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. Mirándolas a los ojos, les advirtió que no tolerará presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos y aseguró tener información sobre los negocios que, según él, estarían detrás de la contratación en la isla.

“Yo quiero decirles una cosa con el respeto que ustedes me merecen. Porque usted es una representante y usted es la gobernadora, y son unas damas, y yo respeto a las mujeres. Pero quiero que sepan que estoy enterado de lo que está pasando en la isla y no lo voy a seguir tolerando”, comenzó diciendo el mandatario.

De la Espriella aseguró conocer detalles de los negocios del esposo de la congresista, así como de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (Coralina). También les advirtió que los recursos que su Gobierno destine al territorio no podrán ser utilizados de manera irregular.

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“Estoy enterado de los negocios de su marido, estoy enterado de Coralina, estoy enterado de todo lo que se está haciendo, y no lo voy a permitir. Los recursos que voy a mandar son recursos que nadie va a tocar, pero no crean que conmigo se puede hacer lo que se ha hecho con otros gobiernos, doctora. No, no, no. Tengo toda la información y tengo todo claro”, afirmó.

El presidente insistió en que su trato respetuoso con las autoridades locales no debía interpretarse como una señal de permisividad frente a posibles hechos de corrupción. Por eso, dijo que había decidido hacerles el reclamo de manera directa.

“No confundan la cortesía institucional con la complicidad, porque no es mi caso. Entonces, se lo quiero decir con todo el respeto, porque se trata de dos mujeres, pero se lo quiero decir claramente y mirándolas a los ojos. No voy a seguir permitiendo que se siga haciendo con la isla lo que se ha venido haciendo siempre”, sostuvo.

El mandatario advirtió que utilizará las facultades de su cargo para vigilar el destino de los recursos públicos y evitar que se pierda dinero del Estado. “Y voy, como jefe de Estado y jefe de Gobierno, a utilizar toda mi autoridad para que no se pierda un peso. Y quiero que queden advertidas de eso, porque estoy informado”, agregó.

“Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación”

El presidente se refirió directamente al esposo de la representante Elizabeth Jay-Pang, a quien señaló de tener vínculos con la contratación de la Gobernación.

“Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la Gobernación, doctora. Bueno, ¿quiere que le demuestre que es cierto? Lo vamos a hacer entonces. Porque si usted cree que usted le puede seguir viendo la cara a la gente aquí y me la va a ver a mí, entonces están equivocadas, porque yo soy otro tipo de presidente”, manifestó.

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De la Espriella calificó de inadmisible lo que viene ocurriendo en el archipiélago y reiteró que su Gobierno no permitirá que continúen las prácticas que cuestiona. “Lo que está pasando es muy grave, y les quiero pedir una cosa: no voy a seguir permitiendo que se haga lo que se ha venido haciendo aquí. Este Gobierno no tolera la corrupción, venga de donde venga. Y la voy a combatir, escúchenme, la voy a combatir con todas las armas de la democracia. Yo no soy un presidente como los demás. Yo enfrento la corrupción, que es un cáncer de Colombia”, aseguró.

El reclamo también fue por la situación del hospital de San Andrés y por la intervención que el Gobierno ordenó ante las presuntas irregularidades que se habrían presentado durante años en la institución.

De la Espriella cuestionó que personas cercanas a las autoridades locales se hubieran opuesto a esa medida y les pidió a la gobernadora y a la representante que no obstaculizaran las acciones de su Gobierno.

“Yo fui muy respetuoso con ustedes ayer. Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital, y ustedes mandaron a su gente a atravesarse. Entonces, les voy a pedir que no se atraviesen a eso, porque yo lo voy a hacer, quieran ustedes o no”, les dijo.