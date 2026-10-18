La tecnología y la logística global ponen a prueba la supervivencia de las empresas familiares

Expandir las operaciones más allá de las fronteras es fundamental para lograr el crecimiento empresarial, y en Cúcuta los empresarios y las empresas de cualquier nivel lo tienen claro. Cada vez más comerciantes y empresarios de la región miran hacia el mercado internacional mediante el uso del comercio electrónico y se apoyan en herramientas como la inteligencia artificial para optimizar sus procesos logísticos.

Sectores clave en Norte de Santander, como el calzado, las manufacturas, los servicios y el carbón, apuestan por un mercado global donde los algoritmos y la eficiencia en la distribución parecen dictar el rumbo corporativo, lo que exige una transformación inmediata de los modelos tradicionales.

Sin embargo, algo de lo que poco se habla es ¿las empresas actuales, sobre todo aquellas familiares, tienen asegurado su legado para el futuro?

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Bajo esta premisa de urgencia y adaptación, se desarrollaron la segunda edición del Congreso Internacional de la Facultad de Administración y Negocios y el quinto Congreso Internacional de Contaduría Pública, Nexo 2026, liderados por la Universidad Simón Bolívar, Campus Cúcuta.

Rocío Palma Suárez, directora de los programas de Administración de Empresas y Contaduría Pública, aseguró que el propósito transversal del evento fue quebrar el molde local para invitar a los futuros profesionales a un entorno de negocios de nivel global, un espacio donde el aprendizaje se acelera de manera constante y cambiante, por lo cual se debe estar siempre actualizado para no perder competitividad.

Rocío Palma Suárez, directora de los programas de Administración de Empresas y de Contaduría Pública de la Universidad Simón Bolívar, Campus Cúcuta.

Para entender la dimensión de ese mercado global, se puso la mirada en uno de los referentes más exitosos del continente. Olmedo Estrada, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina de Panamá y doctor en Economía y Finanzas, expuso el modelo de su país como un hub logístico internacional.

Según el experto, Panamá ha fundamentado su expansión económica en el comercio exterior, logrando que por su canal transite cerca del 5 % del comercio marítimo mundial y movilizando una carga que no solo abastece a su territorio, sino que alimenta las cadenas de suministro de toda América Latina.

Olmedo Estrada, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Latina de Panamá.

Estrada planteó una analogía para Norte de Santander: así como Panamá domina la conectividad marítima mundial gracias a la integración de sus zonas francas, cinco grandes puertos, patios de contenedores, aduanas y sistemas de transporte, Cúcuta posee todo el potencial geográfico para convertirse en un gran centro logístico de distribución terrestre. Sin embargo, pese a contar con una figura como la Zona Franca, la región enfrenta enormes dificultades para lograr que las grandes empresas decidan instalarse allí, un estancamiento que, según el académico panameño, solo puede superarse con una voluntad institucional firme, así mismo que se hable de un legado.

Al encuentro fueron invitados de manera especial algunos padres de los universitarios, quienes subieron al escenario para compartir abiertamente las dificultades de fundar, levantar y sostener un negocio a lo largo de las décadas. Escuchar sus testimonios fue un recordatorio poderoso de que detrás de cada cifra de exportación, de cada contenedor que cruza una frontera o de cada línea de código procesada por una inteligencia artificial, existe el esfuerzo incansable de una familia por construir y proteger un patrimonio.

Los ponentes e invitados coincidieron en una reflexión: sin importar la inminente llegada de nuevas tecnologías, la competencia de los mercados globales o los ambiciosos planes para convertir a Cúcuta en un epicentro logístico terrestre, el pilar de la economía sigue siendo humano. Preparar a los jóvenes desde las aulas, brindándoles una visión cosmopolita, pero conectada con su realidad local, para que asuman con valentía el liderazgo familiar, sigue siendo el escudo más fuerte y duradero frente a la incertidumbre comercial.

Pero ¿en que deberían estar trabajando esos futuros comerciantes que reciben un legado empresarial?

La logística, aunque vital para mover los productos, es apenas una parte de la ecuación; para que las mercancías fluyan, primero hay que generar el deseo de comprarlas. Por ello, el congreso abrió espacios prácticos con especialistas nacionales como el neurocientífico Henry Castillo, quien planteó cómo el comercio moderno dejó de transar simples artículos para enfocarse en la venta de experiencias.

Castillo explicó que cuando una marca logra que el cerebro del comprador tome un atajo mediante un estímulo visual o emocional, asegura una recordación que se traduce en fidelidad, demostrando que hoy las empresas compiten en el complejo terreno de los sentimientos antes que en la guerra de los precios.

Andrés Tolosa, de Chile, con su ponencia titulada De la IA a la Humanidad Aumentada, la Era de los Agentes Inteligentes, abordó este choque tecnológico. Durante su intervención dejó claro que la meta del mundo corporativo no es entregarle el control absoluto al software ni anular el criterio humano, sino utilizar la inteligencia artificial como un puente seguro hacia la eficiencia operativa, optimizando los tiempos de producción y análisis.

El panel NEXO Identidad sin Límites: Perspectivas Globales, Talento, Marca y Rentabilidad Económica permitió explorar cómo las organizaciones y sus profesionales pueden trascender fronteras, fortalecer su identidad y convertir el talento, la construcción de marca y la visión global en factores estratégicos para la generación de valor y la rentabilidad.

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Para los siete invitados internacionales, el panorama es favorable en la región frente al mercado internacional, si se toman las decisiones correctas. De acuerdo con proyecciones para 2026 del McKinsey Global Institute, América Latina podría generar hasta 450.000 millones de dólares adicionales en valor económico hacia el final de la década si acelera la adopción estratégica de inteligencia artificial. Esto significa transformar la colaboración para empoderar a los trabajadores, en lugar de propiciar un reemplazo masivo de personal que afectaría el tejido social.

Este conjunto de conocimientos sobre logística internacional, neuromarketing, algoritmos avanzados y finanzas verdes convergió finalmente en el núcleo más tradicional y frágil de la economía nacional. El evento cerró con un debate sobre el relevo generacional, un tema que cobra una importancia crítica en Colombia si se tiene en cuenta que las empresas familiares representan el 86 % de todo el tejido económico del país. A esto se suma que apenas un 35 % de los nuevos emprendimientos logra sobrevivir más allá de sus primeros cinco años de operación.

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