Entre resiliencia y esfuerzo comunitario, la historia del barrio María Teresa en Cúcuta

Ubicado en el suroccidente de Cúcuta, específicamente en la comuna 9, se encuentra el barrio María Teresa, un sector que lleva 20 años de existencia y que, con el esfuerzo de sus habitantes y el apoyo de fundaciones, ha salido adelante a pesar de las dificultades que ha enfrentado. Ante estas carencias, sus habitantes hacen un llamado a los mandatarios y a las entidades públicas para que los ayuden a mejorar sus condiciones de vida.
La historia del barrio comenzó en 2006, bajo el nombre de Springfield, cuando familias colombianas y venezolanas empezaron a comprar lotes y a construir sus casas improvisadas, en una época en la que no contaban con servicio de electricidad ni agua potable.
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A medida que la comunidad fue uniendo esfuerzos y con el apoyo de fundaciones, se construyó el salón comunal, lograron contar con el servicio de energía eléctrica y tuvieron acceso a una pila pública. Con estas y otras acciones, obtuvieron la legalización como barrio en 2017.
“Empezamos con mucha fe nuestro barrio”, declara Rosalba Bayona, una líder que estuvo presente desde el primer día en María Teresa.
Su población está conformada por víctimas del conflicto armado, migrantes venezolanos y miembros de la comunidad barí.
“A veces sufrimos prejuicios por parte de las personas por nuestro barrio”, señalan Doneida Casadiegos y Leidy Contreras, habitantes del sector.
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Grandes logros como comunidad
Este barrio está conformado por cerca de 450 viviendas, donde sus habitantes, como comunidad y con el acompañamiento de fundaciones como Ayuda en Acción, han fortalecido el sentido de unión y solidaridad. Además, en el barrio funcionan negocios como zapaterías, salones de belleza, reposterías y otros emprendimientos.
“Por medio de Ayuda en Acción se han creado emprendimientos para trabajar de forma independiente”, afirma una de las líderes de la Junta de Acción Comunal (JAC). Actualmente, los habitantes trabajan en la construcción de una placa huella que permita mejorar la movilidad dentro del barrio. También han comprado tramos de asfalto para adecuar las calles y facilitar el ingreso de los taxis.
El trabajo comunitario y la resiliencia han permitido impulsar una gran variedad de actividades, como torneos de fútbol, reinados, vendimias y otras iniciativas para recaudar fondos y atender las necesidades que se presentan en el día a día.
“Hemos tenido que salir adelante por medio de nuestros propios medios”, declara Bayona.
A pesar de los avances alcanzados por la comunidad, persisten necesidades como la falta de acueducto, alcantarillado, pavimentación, alumbrado público y un servicio de transporte que facilite el acceso a colegios y puestos de salud.
“Hace falta que el Gobierno mire hacia nuestro barrio”, afirma Bayona, al referirse, entre otras situaciones, a las dificultades que deben enfrentar los niños para llegar a sus colegios.
Las instituciones educativas más cercanas son el Colegio Nuestra Señora de Belén y el José Aquilino Durán, ubicado en el barrio Santander. Para llegar a ellas, los menores deben caminar más de media hora.
En cuanto a los servicios de salud, los habitantes se dirigen al barrio Belén, donde cuentan con un puesto de salud para atender necesidades básicas. Sin embargo, para servicios de mayor complejidad deben trasladarse hasta Loma de Bolívar, punto de referencia para la comunidad, o, en casos de urgencia, hasta Cúcuta, en recorridos que pueden tardar cerca de una hora.
“Personas han fallecido debido a que no podemos trasladarlas a tiempo”, manifiesta Bayona.
Al contar únicamente con una pila pública, a la que llega el agua desde el barrio Santander mediante una motobomba, los habitantes están expuestos a enfermedades asociadas al consumo de agua que puede contaminarse durante las lluvias o por otras circunstancias.
Cuando la motobomba se daña, las personas quedan sin el servicio y, según relatan los habitantes, han llegado a permanecer hasta dos meses sin agua.
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Un llamado de auxilio
El principal llamado de la comunidad está dirigido a los entes gubernamentales del municipio, a la Gobernación de Norte de Santander y al Gobierno Nacional, para que escuchen y atiendan las necesidades que enfrenta el barrio.
“Tenemos derecho a una vida digna”, afirma Bayona.Mientras esperan que lleguen las ayudas de las entidades y dirigentes políticos, los habitantes tienen claro que la unión y la solidaridad son fundamentales para que el barrio María Teresa continúe creciendo y buscando soluciones a sus necesidades.
“Amor, unión, tolerancia y querer. Esas son las palabras que definen nuestro barrio”, afirma una habitante del sector.
Las Delicias, un barrio que también necesita ayuda
Las Delicias es un barrio que limita con María Teresa y cuenta con cerca de 800 familias. En 2015 fue legalizado como barrio. Entre sus principales necesidades está la falta de alcantarillado: una parte del sector cuenta con este servicio, mientras que la otra no. Al igual que en María Teresa, los habitantes obtienen el agua a través de una pila pública.
La Fundación Ayuda en Acción también ha intervenido en este sector y, junto con la comunidad, ha contribuido al avance de diferentes proyectos.
“Cuando llegó la fundación, la comunidad se unió mucho más”, declara una líder del barrio.“Si no nos ayudamos entre nosotros, ¿quién nos ayuda?”, manifiestan las lideresas ante la falta de apoyo de los dirigentes políticos.
Redacción: Joseph Delgado - Daniela Bocarejo / Practicantes de periodismo.
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