Ciclistas se toman hoy las calles de Cúcuta tras accidente que dejó tres heridos

Con prendas negras y bicicletas, integrantes de la comunidad ciclística de Cúcuta y del área metropolitana se movilizarán este martes 6 de octubre en una protesta para exigir respeto por la vida de los ciclistas y mayores garantías de seguridad en las vías.

La jornada, denominada “Rodada en protesta por la vida del ciclista”, comenzará a las 8:00 de la noche en el reconocido Patín de la Fruta, en El Malecón, punto establecido como lugar de salida.

La convocatoria fue realizada por la Mesa de Trabajo de Ciclismo de Cúcuta y Norte de Santander, luego del accidente registrado el pasado 27 de septiembre, cuando tres ciclistas resultaron lesionados tras un siniestro en la avenida Demetrio Mendoza, en un hecho que involucró una camioneta relacionada con el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Edwin Cardona.

Los participantes recorrerán diferentes sectores de la ciudad, pasando por la intersección Arnulfo Briceño (puente de Guadua), El Malecón, la Avenida Cero, la calle 10, el parque Santander, la Alcaldía de Cúcuta, la calle 11, la avenida 4 y la calle 18, hasta llegar al punto final establecido en el sector de La Cabrera.

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El llamado de los ciclistas está centrado en tres reclamos: más respeto, mayor conciencia vial y vías seguras para todos.

La protesta también busca convertir el accidente ocurrido el 27 de septiembre en un llamado de atención sobre las condiciones en las que los ciclistas realizan sus recorridos por la ciudad. Bajo el lema “Ni un ciclista más”, los manifestantes piden que los conductores mantengan una mayor precaución al compartir la vía con quienes se movilizan en bicicleta.

“Todos somos ciclistas”, será otro de los mensajes que utilizarán durante la jornada, en una movilización que no solo recordará a los afectados por el accidente, sino que pondrá nuevamente sobre la mesa la discusión sobre la seguridad vial en Cúcuta.

El accidente que motivó la movilización

La protesta se produce nueve días después del accidente registrado durante la madrugada del domingo 27 de septiembre, en la avenida Demetrio Mendoza. En ese hecho, una camioneta Toyota Fortuner blanca estuvo involucrada en un siniestro que dejó a tres ciclistas lesionados.

Uno de ellos tuvo que ser trasladado a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones.

El vehículo estaba relacionado con el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de Cúcuta, Edwin Cardona, quien posteriormente dejó el cargo. El caso generó cuestionamientos y abrió una investigación para establecer las circunstancias exactas del accidente y las actuaciones posteriores al mismo.

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