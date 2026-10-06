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Ya hay cronograma para la elección del nuevo rector de la Universidad de Pamplona
El 10  de diciembre es la fecha prevista para la designación y posesión del nuevo rector de este centro de educación superior.
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Unipamplona.
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La Opinión
Martes, 6 de Octubre de 2026

En medio de la controversia que ha rodeado la elección del nuevo rector de la Universidad de Pamplona y después de que el propio presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenara ponerle la lupa al proceso, ayer finalmente se conoció el cronograma para la designación del sucesor de Ivaldo Torres Chávez.

A puerta cerrada y en completo hermetismo, el Consejo Superior Universitario aprobó el Acuerdo 069 por medio del cual definió la convocatoria para avanzar con la elección del nuevo titular de esta institución de educación superior, luego de que fuera anulada la designación de Torres para un tercer periodo consecutivo, por ir en contravía de los estatutos.

El cronograma establece que las inscripciones para los interesados en participar del proceso estarán abiertas a partir del próximo 19 de octubre y se extenderán hasta el 3 de noviembre. El trámite podrá hacerse a través de una plataforma tecnológica dispuesta en la página web de la Universidad o físicamente, en la Secretaría General de la sede principal, en Pamplona.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Estado en el fallo que tumbó la elección del saliente rector, el CSU dispuso este mecanismo de inscripción “inclusivo”. 

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“La inscripción de candidatos, la radicación de hojas de vida y la entrega de propuestas de gestión rectoral se podrá realizar bajo cualquiera de las siguientes modalidades de libre elección del aspirante, siguiendo los formatos institucionales: virtual electrónica o descentralizada física”, se puede leer en el cronograma.

Entre el 4 y el 10 de noviembre será la revisión de las hojas de vida y la verificación de los requisitos de quienes aspiran a ocupar la rectoría de la Unipamplona. Entre tanto, el 17 de noviembre se publicará la lista provisional de candidatos que cumplan con las condiciones para avanzar en el proceso de designación.

Los días 18 y 19 fueron dispuestos para la recepción de las reclamaciones por parte de quienes estén en desacuerdo con el análisis hecho a sus hojas de vida. La solicitud podrá hacerse en el aplicativo o plataforma tecnológica que dispondrá la Universidad para dicha convocatoria. 

La publicación de la lista definitiva de los aspirantes que continúan en la carrera por la rectoría de la institución se conocerá el 27 de noviembre y el 4 de diciembre los seleccionados deberán presentar sus propuestas rectorales ante la comunidad estudiantil, es decir, estudiantes, profesores, administrativos y egresados.

La sesión de entrevistas con los miembros del Consejo Superior Universitario quedó prevista en el cronograma para el 10 de diciembre y ese mismo día el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad procederá con la designación y posesión del elegido.

La convocatoria a este nuevo proceso deberá ser divulgada ampliamente entre el 13 y el 16 de octubre, con el fin de garantizar el principio de publicidad de la misma.

 

No prosperó la reforma

Además del cronograma, otro de los puntos que fue objeto de discusión en la sesión de ayer del CSU fue la polémica reforma del Estatuto General de la Universidad, mediante la cual pretendían modificar la norma que establece el límite de una sola reelección para el rector.

Esta movida, al parecer, tenía un propósito principal y era habilitar la participación, una vez más, de Ivaldo Torres en el proceso, pese a que fue la principal razón por la cual el Consejo de Estado dejó sin efecto su tercer periodo al frente del alma mater.

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Sin embargo, La Opinión conoció que la idea no fue bien recibida, y perdió mucho más peso después de que el presidente de la República le ordenara al Ministerio de Educación una “vigilancia inmediata” al centro de educación superior. En consecuencia, el voto de las mayorías fue negativo para este intento de reforma.

Dicha visita del Ministerio, al parecer, ya tuvo lugar en días pasados, pero no dejó satisfechos a todos los sectores involucrados. La Veeduría Ciudadana Prodefensa de la Universidad de Pamplona fue una de las que cuestionó que no fueron convocados a la inspección, pese a las denuncias que han presentado.

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