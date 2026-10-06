Ya hay cronograma para la elección del nuevo rector de la Universidad de Pamplona

En medio de la controversia que ha rodeado la elección del nuevo rector de la Universidad de Pamplona y después de que el propio presidente de la República, Abelardo de la Espriella, ordenara ponerle la lupa al proceso, ayer finalmente se conoció el cronograma para la designación del sucesor de Ivaldo Torres Chávez.

A puerta cerrada y en completo hermetismo, el Consejo Superior Universitario aprobó el Acuerdo 069 por medio del cual definió la convocatoria para avanzar con la elección del nuevo titular de esta institución de educación superior, luego de que fuera anulada la designación de Torres para un tercer periodo consecutivo, por ir en contravía de los estatutos.

El cronograma establece que las inscripciones para los interesados en participar del proceso estarán abiertas a partir del próximo 19 de octubre y se extenderán hasta el 3 de noviembre. El trámite podrá hacerse a través de una plataforma tecnológica dispuesta en la página web de la Universidad o físicamente, en la Secretaría General de la sede principal, en Pamplona.

En cumplimiento de lo dispuesto por el Consejo de Estado en el fallo que tumbó la elección del saliente rector, el CSU dispuso este mecanismo de inscripción “inclusivo”.

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“La inscripción de candidatos, la radicación de hojas de vida y la entrega de propuestas de gestión rectoral se podrá realizar bajo cualquiera de las siguientes modalidades de libre elección del aspirante, siguiendo los formatos institucionales: virtual electrónica o descentralizada física”, se puede leer en el cronograma.

Entre el 4 y el 10 de noviembre será la revisión de las hojas de vida y la verificación de los requisitos de quienes aspiran a ocupar la rectoría de la Unipamplona. Entre tanto, el 17 de noviembre se publicará la lista provisional de candidatos que cumplan con las condiciones para avanzar en el proceso de designación.

Los días 18 y 19 fueron dispuestos para la recepción de las reclamaciones por parte de quienes estén en desacuerdo con el análisis hecho a sus hojas de vida. La solicitud podrá hacerse en el aplicativo o plataforma tecnológica que dispondrá la Universidad para dicha convocatoria.

La publicación de la lista definitiva de los aspirantes que continúan en la carrera por la rectoría de la institución se conocerá el 27 de noviembre y el 4 de diciembre los seleccionados deberán presentar sus propuestas rectorales ante la comunidad estudiantil, es decir, estudiantes, profesores, administrativos y egresados.

La sesión de entrevistas con los miembros del Consejo Superior Universitario quedó prevista en el cronograma para el 10 de diciembre y ese mismo día el máximo órgano de dirección y gobierno de la Universidad procederá con la designación y posesión del elegido.

La convocatoria a este nuevo proceso deberá ser divulgada ampliamente entre el 13 y el 16 de octubre, con el fin de garantizar el principio de publicidad de la misma.