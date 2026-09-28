Mineducación inicia investigación y emprende visita esta semana a la Unipamplona

Una investigación administrativa preliminar y una visita de inspección y vigilancia que se cumplirá esta semana en la Universidad de Pamplona hacen parte de las actuaciones que el Ministerio de Educación Nacional puso en marcha para revisar las denuncias relacionadas con el proceso de elección del próximo rector de esa institución.

La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, confirmó que la investigación preliminar fue iniciada el pasado 4 de septiembre y que funcionarios de la cartera estarán esta semana en la universidad para verificar los señalamientos sobre posibles irregularidades contractuales y un eventual favorecimiento a integrantes del Consejo Superior Universitario (CSU) que estarían promoviendo el regreso de Ivaldo Torres Chávez a la rectoría.

La actuación del Ministerio se produce después de la solicitud formulada por el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien pidió ejercer vigilancia sobre la Universidad de Pamplona ante las denuncias que han llegado al Gobierno Nacional.

Lea aquí: Fuertes lluvias inundan Santa Marta y vientos vuelven a golpear cultivos de banano en Magdalena

Hoyos respondió al mandatario que las actuaciones ya estaban en marcha y explicó que un delegado del Ministerio participó la semana pasada en una sesión del Consejo Superior Universitario. Según la ministra, ese funcionario continuará acompañando el proceso para que la elección del rector se adelante de acuerdo con las disposiciones legales y con lo establecido por el Consejo de Estado.

“Nuestro delegado participó la semana pasada en el CSU y acompaña el proceso de elección del rector, para que se adelante con transparencia y conforme a lo dispuesto por el Consejo de Estado”, subrayó Hoyos.

La ministra agregó que el Ministerio actuará con rigor para verificar las denuncias y garantizar el cumplimiento de la ley y el adecuado funcionamiento de la institución.

El origen de la intervención

La decisión del Gobierno Nacional ocurre en medio de la incertidumbre que existe sobre la elección del nuevo rector, después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló, el pasado 2 de julio, la elección de Ivaldo Torres Chávez para el periodo 2025-2028.

El alto tribunal concluyó que el Consejo Superior Universitario no podía elegir a Torres para un tercer periodo consecutivo, debido a que las normas internas de la Universidad de Pamplona permitían una sola reelección.

Lea también: Asesinan a subcomandante de la Policía de Bolívar, Cauca, cuando viajaba en un bus

Con la nulidad de esa elección, la universidad quedó obligada a adelantar un nuevo proceso para proveer el cargo. Sin embargo, el CSU aún no ha aprobado el cronograma para la convocatoria, situación que ha generado nuevos cuestionamientos.

La demora también es uno de los aspectos que preocupa al Gobierno Nacional, en particular por la posibilidad de que durante este periodo se modifiquen las reglas que actualmente determinan los requisitos y el mecanismo para escoger al rector.