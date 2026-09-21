Familiares, contratos y rectoría: las denuncias que ponen contra las cuerdas al CSU de la Unipamplona

Previo a la sesión extraordinaria que se llevará a cabo mañana martes en Cúcuta, en la que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de Pamplona pondrá en consideración de sus miembros el cronograma para la elección que proveerá el cargo de rector y la modificación de estatutos, se conocieron denuncias sobre presuntas irregularidades en las que habrían incurrido cinco consejeros en alianza con el exrector Ivaldo Torres.

La controversia se produce después de que la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la elección de Torres para el periodo 2025-2028. El alto tribunal revocó la decisión de primera instancia y dejó sin efectos el Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024, mediante el cual el CSU había designado a Torres como rector. La sentencia estableció, entre otros aspectos, que el Consejo Superior no podía elegirlo para un tercer periodo consecutivo, debido a que las normas estatutarias permitían una sola reelección.

Ahora, el debate se concentra en las decisiones que pueda adoptar nuevamente el CSU.

De acuerdo con la Veeduría Prodefensa de la Universidad de Pamplona, los consejeros cuestionados son Farid Rafael Villalba, representante de las autoridades académicas; José del Carmen Santiago Guevara, representante de los docentes; Luis Alberto Garzón, representante de los estudiantes; José Antonio Gélvez, representante de los egresados, y monseñor Luis Ernesto Mendoza Suárez, representante del sector productivo.

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La organización sostiene que estos integrantes del órgano directivo respaldaron en su momento la elección de Torres y advierte que ahora podrían constituir una mayoría dentro del Consejo para impulsar cambios estatutarios relacionados con el proceso de elección del rector.

La denuncia va más allá y plantea interrogantes sobre los posibles intereses que, según la Veeduría, estarían detrás de esas actuaciones. En particular, menciona presuntos beneficios derivados de vinculaciones laborales o contractuales de familiares de algunos consejeros, de los cuales presentaron pruebas al Consejo de Estado y a este diario.

El caso que la Veeduría puso bajo la lupa

Uno de los casos expuestos por la organización corresponde al representante de los egresados, José Antonio Gélvez.

Según el escrito de coadyuvancia presentado por la Veeduría dentro del proceso de nulidad electoral ante el Consejo de Estado, Gélvez ocupaba su representación en el CSU desde 2018, durante la administración de Ivaldo Torres.

La organización sostiene que durante ese periodo tres de sus hijos fueron vinculados laboral o contractualmente con la Universidad de Pamplona y relaciona esas vinculaciones con el respaldo que, según afirma, el consejero habría dado a Torres en la elección de 2024.