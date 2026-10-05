CENS reporta afectación en el servicio de energía en Tibú, Puerto Santander y zona rural de Cúcuta

Centrales Eléctricas de Norte de Santander (CENS) informó sobre una afectación en el servicio de energía en Tibú y Puerto Santander, así como en algunos sectores rurales de Cúcuta.

Según la empresa, personal operativo adelanta la revisión del sistema para identificar la causa de la afectación y determinar si existe algún daño en la infraestructura eléctrica.

Los equipos trabajan para restablecer el servicio en las zonas afectadas.

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